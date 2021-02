Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 22 febbraio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 22 febbraio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, lunedì 22 febbraio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 22 febbraio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - lunedì 22 febbraio 2021 - Liam non sopporta Thomas e non si fida di lui, ma per il bene di Hope e dei bambini, accetta di trascorrere la giornata tutti insieme. Si è riproposto di non cedere alle provocazioni del suo nemico, ma vi assicuriamo saranno ore lunghe e complicate. Ad avvicinare tutti per fortuna ci sono i più piccoli, Douglas e le cuginette, inconsapevoli della tensione che aleggia nell'aria, si godono felici questa giornata tutti insieme. Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 22 febbraio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - lunedì 22 febbraio 2021 - proprio nell'episodio di oggi vedremo Marcia, confusa, parlare dei suoi sospetti a Casilda, sua amica e confidente. La Escolano si mostrerà subito molto preoccupata per la poverina e come lei inizierà a dubitare un coinvolgimento di Genoveva in tutta questa vicenda. Effettivamente a casa Salmeron sta succedendo anche altro di preoccupante, Fabiana da giorni ha notato uno strano comportamento di Ursula che pare aver improvvisamente perso il senno. Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 22 febbraio 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - lunedì 22 febbraio 2021 - da quando Can l’ha lasciata per sempre, Sanem è rimasta al fianco di Yigit che ha mantenuto la promessa, facendola diventare una scrittrice affermata. La bella Aydin si trova in città per presentare il suo romanzo al pubblico, che è rimasto affascinato dalla storia d’amore travagliata che la scrittrice ha creato, ignaro che l’ispirazione proviene da quella vissuta con il Divit. Nel frattempo, CeyCey e Muzzo non abbandonano il sogno di rimettere in piedi la Fikri Harika, dopo il fallimento della società. I due amici decidono di compare i diritti del marchio dell’agenzia pubblicitaria, coinvolgendo anche Sanem nella loro impresa. Qui la trama completa di Daydreamer

