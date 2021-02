Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 23 febbraio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 23 febbraio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, martedì 23 febbraio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 23 febbraio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - martedì 23 febbraio 2021 - Steffy rinfaccia apertamente a Hope di aver taciuto il presunto omicidio del fratello e di averlo manipolato affinché concedesse l'adozione di Douglas. Hope si trova a fronteggiare da sola le accuse di Steffy, Liam non la pensa come la Forrester, ma non si sente di contraddirla, del resto Hope ha tenuto nascosto anche a lui l'incidente con Thomas. Steffy c'è stata per Liam in questo difficile periodo e lo Spencer sa che in fondo sono dalla stessa parte: per entrambi, l'unica cosa importante, è il bene dei bambini. Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 23 febbraio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - martedì 23 febbraio 2021 - è stata proprio Ursula a far sapere a Marcia della frequentazione di Santiago e Genoveva, confermando dunque i dubbi di Marcia sul conto di suo marito. Ovviamente la Sampaio non immagina cosa stiano effettivamente nascondendo, il fatto che i due siano segretamente alleati non spiega perché Santiago appaia così diverso da come lo ricordava. Casilda comunque è pronta ad aiutarla, ma Marcia è un po' frenata, Santiago le ha proposto un lavoro e una vita lontano da Acacias... Come deciderà quindi di agire e cosa le consiglierà Casilada? Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 23 febbraio 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - martedì 23 febbraio 2021 - Can è tornato in città dopo un anno ed è ancora innamorato di Sanem, anche se fa di tutto per nascondere i propri sentimenti. Per persuadere il figlio a non partire nuovamente con la sua barca, Aziz finge di stare male e prega Can di rimanere al suo fianco. Mentre il padre dei fratelli Divit si confida con Remide, raccontandole il suo piano per riunire la sfortunata coppia di amanti, la Aydin annuncia di avere acquistato i diritti sul marchio della Fikri Harika per accontentare Muzzo e CeyCey, pronti a far tornare l’agenzia ai fasti di un tempo. Qui la trama completa di Daydreamer

