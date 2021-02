Daydreamer Anticipazioni 23 febbraio 2021: Can e Sanem cadono nella trappola di Aziz!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del23 febbraio 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Can è tornato in città dopo un anno ed è ancora innamorato di Sanem, anche se fa di tutto per nascondere i propri sentimenti. Per persuadere il figlio a non partire nuovamente con la sua barca, Aziz finge di stare male e prega Can di rimanere al suo fianco. Mentre il padre dei fratelli Divit si confida con Remide, raccontandole il suo piano per riunire la sfortunata coppia di amanti, la Aydin annuncia di avere acquistato i diritti sul marchio della Fikri Harika per accontentare Muzzo e CeyCey, pronti a far tornare l’agenzia ai fasti di un tempo.

Aziz svela il suo piano nella Puntata di Daydreamer del 23 febbraio 2021

Can è tornato a Istanbul un anno dopo aver detto per sempre addio a Sanem, e le cose son decisamente cambiate. La sua ex promessa sposa è una scrittrice affermata, grazie al sostegno di Yigit che ha recuperato parzialmente l’uso delle gambe. L’editore finge ancora di essere invalido per poter stare accanto alla Aydin, che invece non ha mai smesso di pensare a Can. I due amanti si ritrovano grazie al destino e all’aiuto di Aziz Divit. Il padre del fotografo, infatti, ha capito che Can sta scappando dal suo destino con Sanem perché tormentato dai demoni del passato, ma non ha intenzione di guardarlo mentre rovina la sua vita con le sue stesse mani. Così, Aziz finge di essere malato e chiede ospitalità a Sanem nella sua nuova casa di campagna, costringendo Can a presentarsi al cospetto della donna che non ha mai smesso di amare…

Anticipazioni Daydreamer: Aziz e Remide aiutano Can

Remide è molto incuriosita dal futuro di Can e si schiera dalla parte di Aziz, certa che al giovane serva la giusta spinta per trovare il coraggio di conquistare Sanem. La Aydin, tuttavia, è sempre più fredda e distante e ha paura di crollare nuovamente. Nel corso dell’anno che ha passato lontana dal Divit, infatti, Sanem è dovuta ricorrere a cure psichiatriche dopo un fortissimo crollo emotivo che ha rischiato di rovinarla per sempre. Can, dal suo canto, non ha perdonato l’ex fidanzata per non aver creduto alle sue parole e non vuole peggiorare la delicata situazione. Con la complicità di Remide, Aziz convince Can a rimanere vendendo i diritti della Fikri Harika a Muzzo e CeyCey, che da tempo vogliono rimettere in piedi l’agenzia.

Daydreamer Anticipazioni: la Fikri Harika riunisce Can e Sanem

Aziz è convinto che, una volta ricostruita l’agenzia, Can si sentirà in dovere di rimanere in città per riprendere il suo posto. È proprio a causa della sua partenza improvvisa, infatti, che la Fikri Harika è crollata e suo padre Aziz si è visto costretto a vendere tutti i suoi beni, per ripagare i debiti. Come previsto, Can non può tirarsi indietro ma nessuno si aspetta un ulteriore colpo di scena: è stata Sanem ha comprare i diritti dell’agenzia, per accontentare CeyCey e Muzzo. Questa svolta porterà i nostri protagonisti a dover collaborare a distanza ravvicinata, riaccendendo la fiamma mai sopita della passione.

Daydreamer va onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.