Daydreamer, CeyCey pronto a prendere il posto di Can Yaman nella Soap?

Anticipazioni TV

CeyCey soffre la mancanza di Can Divit e si travestirà come il protagonista di Daydreamer, interpretato da Can Yaman nella Soap di Canale5.

Mentre Mediaset continua ad accontentare i fan con le nuove Puntate di Daydreamer, le anticipazioni delle Trame della Soap di Canale5 informano i telespettatori di una svolta improvvisa nella narrazione. Lo strampalato CeyCey, dopo lo shock di aver perso la guida di Can Divit, perde la testa e prova a sostituirsi all’affascinante capo della Fikri Harika, interpretato da Can Yaman.

Daydreamer, Can Yaman perde il posto: ecco chi lo sostituirà

Il ruolo di Can Yaman in Daydreamer è in pericolo? Il bellissimo attore turco è entrato a far parte dell’Olimpo dei divi più amati e seguiti degli ultimi anni. Grazie al suo innegabile fascino e alla sua trasparenza, lo Yaman ha conquistato i fan italiani, innamorati della sua performance nella nuova Soap turca di Canale5. Lo Yaman interpreta il burbero e misterioso Can Divit, un fotografo intraprendente che accetta di prendere le redini della Fikri Harika, quando il padre Aziz deve recarsi all’estero per sottoporsi ad alcune cure. Il Divit si innamora di Sanem Aydin, nuova stagista dell’agenzia pubblicitaria, che aspira segretamente a diventare un’affermata scrittrice. La travagliata storia d’amore tra Sanem e Can, avvistati in uno dei luoghi più romantici di Istanbul, continua ad attraversare alti e bassi a causa dei continui tiri mancini del destino. A complicare la situazione tra loro è arrivata anche la perfida Huma Divit, pronta a tutto per separare la coppia e riunire il figlio alla bella Polen. Le Anticipazioni delle nuove Puntate di Erkenci Kus ci rivelano che ci sarà un salto temporale di un anno, durante il quale la situazione sarà completamente stravolta. Can lascerà la città dopo aver provocato un incidente, nel quale Yigit è rimasto gravemente ferito alla spina dorsale. Quando Sanem si mostra furiosa e non crederà alla sua versione dei fatti, il Divit si lascerà trasportare dalla rabbia e tornerà alle vecchie abitudini, fuggendo dai suoi problemi.

CeyCey diventa Can Divit nelle Anticipazioni di Daydreamer

Durante l’assenza di Can, Sanem sarà straziata dal dolore al punto da dover ricorrere a cure psichiatriche. La Fikri Harika andrà in banca rotta ed Emre e Leyla saranno costretti a trasferirsi a casa Aydin, nella speranza che le loro finanze si rialzino al più presto. La crisi finanziaria dell’agenzia pubblicitaria porterà al licenziamento dei dipendenti più affezionati alla famiglia Divit, compresi Deren e CeyCey. Il bizzarro migliore amico di Sanem, dopo aver detto addio ad Ayhan con la promessa di aspettarla fino al suo rientro a Istanbul, ha perso la testa anche a causa della partenza di Can. In Daydreamer, infatti, CeyCey ha una vera e propria ossessione per il suo capo e vorrebbe anche diventare il suo migliore amico. Sentendosi coinvolto nella storia d’amore tra Can e Sanem, dal momento che quest’ultima gli confida tutti i suoi problemi di cuore, CeyCey si affeziona molto al fotografo e soffre il fatto di essere stato abbandonato e di aver perso il lavoro, che tanto amava. Così, le Anticipazioni della Soap ci rivelano che CeyCey prenderà il posto di Can, iniziando a vestirsi e a comportarsi come lui, fingendo di essere a capo della Fikri Harika che ora, invece che un’agenzia famosa, è diventata una bancarella del mercato che vende ottima frutta e verdura. La bizzarra scena ha entusiasmato i fan di Erkenci Kus, che si sono affezionati alle stramberie di CeyCey. Niente paura, l’amico di Sanem non ostacolerà il ritorno di Can nelle Puntate, anzi sarà come sempre uno dei suoi più fedeli alleati.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda la domenica alle 16/strong> su Canale5.