Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 19 febbraio 2021

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 19 febbraio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, venerdì 19 febbraio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 19 febbraio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - venerdì 19 febbraio 2021 - Shauna e Ridge si sono scambiati un bacio appassionato, ignari di essere visti. Quinn ha assistito alla scena e preoccupata è corsa a parlare con l'amica. E' contenta per Shauna, ma teme possa soffrire, la mette infatti in guardia: che il vero amore del Forrester è e sarà sempre Brooke. Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 19 febbraio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - venerdì 19 febbraio 2021 - Susana, vedendo Armando distante, pensa che l'uomo abbia cambiato idea su di loro; lui però si affretta a spiegarle la vera motivazione del suo strano comportamento: il re gli ha affidato un incarico che lo costringerà a partire alla volta della Francia. Nel frattempo Ramon capisce perché Lolita rifiuta i suoi regali... Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 19 febbraio 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - venerdì 19 febbraio 2021 - Can è stato accusato da Yigit di aver gettato nel falò il diario di Sanem, impedendo così alla giovane di pubblicare il suo romanzo. La Aydin assiste alla scena, sconvolta, mentre Can perde il controllo e ferisce gravemente Yigit. L’editore è ricoverato con urgenza in ospedale e Huma, giunta sul luogo, informa tutti che Yigit è rimasto paralizzato a causa del colpo. Sanem chiede a Can di lasciarla da sola ma lui interpreta erroneamente le sue parole, e fugge da Istanbul. Un anno dopo, Sanem torna in città per delle commissioni. La giovane è cambiata, dimagrita e molto depressa. Can non si aspetta di incrociarla per le vie di Istanbul, e la segue da lontano spinto dal desiderio di lei che non si è mai sopito. Qui la trama completa di Daydreamer

