Daydreamer Anticipazioni 31 marzo 2021: Deren finisce in Tv per colpa di Sanem!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 31 marzo 2021, in onda su Canale5. Sanem convince Deren a diventare il volto della loro campagna pubblicitaria, trasformandola in Cleopatra.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 31 marzo 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Mentre si dispera per aver perso l’anello di fidanzamento regalatole da Can e continua la sua ricerca compulsiva, Sanem deve prendere una decisione sulla campagna pubblicitaria delle sue creme. Nonostante Cemal stia ancora cercando uno stratagemma per appropriarsi delle formule, il brevetto che Can ha procurato alla Aydin le dà il permesso di mettere in commercio i suoi ungenti. Dopo aver riflettuto a lungo, Sanem ha un’idea geniale per il lancio pubblicitario e coinvolge Deren, chiedendole di vestire i panni di Cleopatra. La pubblicitaria accetterà la proposta?

L’idea geniale di Sanem nella Puntata di Daydreamer del 31 marzo 2021

Sanem è ancora disperata per aver perso la collana e l’anello di fidanzamento che Can le ha donato un anno prima. Can osserva divertito la reazione della Aydin, che ignora il fatto che sia stato proprio lui a nascondere il prezioso pendente. Quando i dipendenti della Fikri Harika si riuniscono per un brainstorming sulla nuova campagna pubblicitaria delle creme di Sanem, la scrittrice ha un’idea geniale sul tema e su chi potrebbe impersonale l’idea di bellezza che i suoi unguenti vogliono trasmettere al pubblico. La protagonista della nuova campagna? Deren con un ruolo mai visto prima.

Anticipazioni Daydreamer: Deren incastrata da Sanem

Osservando tutti i suoi amici, seduti insieme alla ricerca di un’intuizione per la nuova campagna pubblicitaria, Sanem si sofferma sui tratti somatici della bellissima amica Deren e ha un’idea. La pubblicitaria assomiglia molto alla leggendaria Cleopatra, la donna più bella di tutte che fece strage di cuori a causa del suo fascino irresistibile. La Aydin vuole ricreare l’atmosfera dell’Antico Egitto e chiede a Deren di impersonare Cleopatra ed essere la protagonista dello spot che andrà in onda anche in Tv.

Daydreamer Anticipazioni: Deren diventa Cleopatra

Sanem ha le idee chiare: solamente Deren può essere la protagonista del suo spot, e la pubblicitaria è messa alle strette. I dipendenti della Fikri Harika si uniscono alla Aydin, cercando di convincere Deren ad accettare l’incarico e, dopo tanta insistenza, ottengono una risposta positiva. Deren vestirà i panni di Cleopatra, sperando che le riprese non siano un fiasco totale.

Scopri le Trame delle Anticipazioni di Daydreamer dal 29 marzo al 2 aprile 2021.

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.