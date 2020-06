Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Daydreamer - Le Ali del Sogno dell'episodio di mercoledì 17 giugno 2020.

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Daydreamer in onda mercoledì 17 giugno 2020. Nella trama dell'episodio in onda su Canale5 alle 14.10, Can ha cambiato idea e non presenterà il progetto studiato insieme a Sanem in tipografia. Il Divit ha in mente altre cose, ben più interssanti, da presentare alla compagnia aerea. Aylin rimarrà fregata! Il suo progetto - rubato alla Fikri - non piacerà ai clienti e la bella dovrà affrontare una sconfitta cocente. Intanto Sanem confida ad Ayhanca il suo segreto: spia segretamente le mosse del suo capo, per conto di Emre.

Can vince la sfida con Aylin nelle Anticipazioni della puntata di Daydreamer del 17 giugno 2020

Sanem ha passato la notte con Can in tipografia ma il bel Divit ha alla fine scelto di presentare un nuovo progetto alla compagnia aerea, migliore e più innovativo. Il fotografo si presenta all'appuntamento con i pubblicitari felice di presentare la sua nuova idea e sicuro di portarsi a casa la vittoria. Aylin invece non convince! Il suo progetto – rubato alla Fikri – non piace ai clienti e la bella torna a casa con un grande insuccesso. In ufficio intanto Sanem cerca di farsi valere e stanca di essere chiamata “l'Altra” appende un cartello con scritto il suo nome.

Anticipazioni Daydreamer: Aylin scopre che Can ha cambiato progetto

Prima di lasciare l'ufficio progettazione della compagnia aerea, Aylin scopre che Can ha cambiato progetto e che presenterà qualcosa di nuovo. Furiosa chiama Emre per informarlo che il loro piano è sfumato e insinua che il suo amante sapesse già qualcosa in merito. Il Divit affronta suo fratello in cerca di spiegazioni e scopre che ha cambiato le carte in tavola poche ore prima della presentazione. Sanem è incolpevole, ha fatto il suo lavoro. La ragazza intanto confida ad Ayhanca il suo segreto: spia Can per conto di Emre e ha pagato i debiti di suo padre.

Daydreamer Anticipazioni: I sensi di colpa di Emre

Emre e Aylin hanno stretto un patto e sono diventati soci ma il giovane Divit sembra provare dei sentimenti molto ambigui nei confronti di suo fratello. Nelle puntate di Daydreamer vedremo infatti che il ragazzo passerà del tempo con Can e i due sembreranno essere molto legati, nonostante la gelosia. Emre comincerà dunque a provare un senso di colpa per il suo tradimento e cercherà di far ragionare Aylin, furiosa per la sua sconfitta.

Anticipazioni Puntata Daydreamer del 17 giugno 2020: Un barbecue con tuffo in piscina

Il progetto Albatros, presentato da Can, è un successo. Tutti alla Fikri sono felici e il Divit organizza un barbecue nella sua grande villa. Emre decide di partecipare alla festa e di non raggiungere Aylin a casa sua, anzi la invita a calmarsi e a lasciare che le acque si plachino. Durante il party, Daren – ubriaca – cercherà di attirare l'attenzione di Can mentre per Sanem si preve presto un tuffo in piscina non previsto. La situazione si farà piuttosto imbarazzante e la ragazza, ve lo anticipiamo, si troverà senza i suoi vestiti nella camera di Can.

