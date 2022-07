Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 27 luglio 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 luglio 2022.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara che andranno in onda oggi, 27 luglio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; alle 14.50, sempre in Spagna, viaggeremo nel tempo con le storie di Julia e Carmen, mentre per l'ultima tappa, andremo in Turchia, meta che raggiungeremo alle 15.45.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 luglio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 27 luglio 2022 - Liam non è colpevole. Hope ne è assolutamente convinta e pensa che se suo marito andrà alla polizia, tutto si sistemerà... o almeno è quello che spera. Per questo spingerà il suo consorte a costituirsi e a raccontare come sono andate davvero le cose, in quella terribile notte in cui Vinny ha perso la vita. Liam si lascerà convincere, consapevole che comunque vada, non perderà mai l'amore della sua famiglia. Intanto Wyatt, dopo aver sorpreso Thomas e Bill a discutere animosamente alla Spencer Publications, confesserà a Flo di essere molto preoccupato per suo padre e suo fratello. I due nascondono qualcosa e non si tratta certo di problemi di lavoro. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 27 luglio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 27 luglio 2022 - Genoveva ha spinto Valeria a fidarsi di lei e ora spera che la ragazza, persuasa dalle sue buone intenzioni, sia pronta a darle informazione su Rodrigo. Valeria dal canto suo è certa che la Salmeron sia l'unica capace di darle una mano a capire cosa realmente è accaduto a suo marito, quindi, senza tentennamenti, le dirà tutto quello che sa per ritracciare il protetto di Aurelio. Genoveva, informazioni alla mano, si recherà da Cuevas, il suo fedele investigatore, per riuscire a portare finalmente alla luce la verità sulla fine del Lluch. Qui la trama completa di Una Vita.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 27 luglio 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 27 luglio 2022 - Sergio approfitta dell'incidente capitato a Julia per riavvicinarsi, soprattutto dopo che Tirso ha deciso di fare un passo indietro. Una svolta inaspettata però manda a monte il piano di Sergio: lo scabroso video finisce per trasformarsi in una fonte di pubblicità davvero propizia. Carmen è riuscita a vivere un momento spensierato grazie Victor ma nonostante gli sforzi del ragazzo, la situazione di estremo pericolo con i creditori che minacciano la su famiglia, non lascia pace alla povera Carmen. Intanto Alicia teme che Ángel non si presenti alla cena organizzata da Ventura e Inés. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

Terra Amara: Ecco che cosa accadrà nella puntata in onda oggi 27 luglio 2022

Nella Puntata di Terra Amara di - oggi 27 luglio 2022 - Demir, insieme a Sait, ha pianificato l'uccisione del rivale in amore, l'Akkaya. Così, in carcere, un uomo ingaggiato dal figlio di Hunkar sta tentando di portare a compimento il compito per cui è stato profumatamente pagato. Tuttavia, Fekeli, un detenuto anziano e saggio, riesce ad intervenire in tempo, salvando il meccanico. Tra Fekeli ed Yilmaz inizia persino ad instaurarsi un rapporto padre-figlio. Demir, venuto a sapere che il giovane è sopravvissuto al tentato omicidio, va su tutte le furie! Ma c'è di più... Qui la trama completa di Terra Amara.

