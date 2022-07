Un Altro Domani Anticipazioni dal 25 al 29 luglio 2022: Incidente imbarazzante per la povera Julia!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap spagnola Un Altro Domani, in onda dal 25 al 29 luglio 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.45. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 25 luglio 2022

L'avvio dell'attività di Julia si rivela essere più difficile del previsto e alla mancanza di ordini si aggiungono le insicurezze della ragazza circa i progetti dei suoi mobili.

Puntata in onda Martedì 26 luglio 2022

Carmen è ancora in lutto per la sua amata tata, ed ora che sa dei problemi del padre e della fabbrica, si trova in una situazione difficile. Nel presente, Julia è ai ferri corti con Tirso.

Puntata in onda Mercoledì 27 luglio 2022

Il video di Julia in mutande è diventato virale. Tutti la prendono in giro, sua madre è infuriata e non è possibile farlo sparire da internet. Ma un risvolto positivo c'è.

Puntata in onda Giovedì 28 luglio 2022

Patricia fa una proposta a Ventura: se lui non riscuoterà il debito, lei e Francisco faranno sì che Carmen sposi Victor. Il video di Julia, diventato virale, ha un risvolto positivo.

Puntata in onda Venerdì 29 luglio 2022

Maria prende la decisione di andarsene dal paese e raggiungere il padre a Siviglia. In Guinea, Ventura stringe un accordo con Patricia e Francisco.

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.