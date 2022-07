Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda martedì 26 luglio 2022 su Canale 5 rivelano che tanto Gaffur quanto Demir si sentono obbligati a prendere una drastica decisione...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 25 luglio 2022, alle 15.45, Saniye si è rifiutata di chiedere scusa a Zuleyha; allora, Hunkar la licenzia, mentre Gaffur la ripudia. Intanto, Demir viene a sapere che Yilmaz è ancora vivo... ma, parola sua, non lo resterà a lungo!

Terra Amara Anticipazioni: Saniye viene licenziata!

Saniye, che era già stata avvertita da Hunkar, è stata licenziata: il suo odio per Zuleyha l'ha fatta esplodere, di nuovo. Stavolta, però, la dipendente è stata beccata, e cacciata. Saniye si sfoga con Gulten e Fadik, la quale ha rischiato di fare la sua stessa fine. Quando la donna si confronta con Gaffur, invece, riceve uno schiaffo: il marito pretende che si vada immediatamente a scusare con l'acerrima nemica per l'offesa, sperando che possa così tornare a lavorare per i signori...

Gaffur ripudia Saniye, nelle Anticipazioni del 26 luglio 2022 di Terra Amara

Fadik implora perdono, mentre Saniye, a dispetto da quanto ordinato da Gaffur e soprattutto da Hunkar, dichiara a gran voce che non s'inginocchierà mai e poi mai davanti alla Altun, perdendo dunque l'unica occasione che aveva per farsi riassumere. L'uomo, allora, non ha altra scelta: la butta fuori di casa, dicendole che non la considera più sua moglie.

Terra Amara Anticipazioni: Demir progetta l'uccisione di Yilmaz!

Demir sta progettando un caseificio, e ne discute entusiasticamente con Cengaver. All'improvviso, però, il ragazzo riceve una telefonata che gli cambia immediatamente l'umore: dalla prigione di Istanbul lo avvisano che Yilmaz, dopo essere rimasto coinvolto in una rissa con gli altri detenuti e nonostante l'incendio, è vivo e sta bene: stato dimesso dall'ospedale e ricondotto in cella. Demir, allora, inizia a dedicarsi ad un altro progetto: insieme a Sait, sta pianificando l'uccisione del rivale in amore! Guai in vista per l'Akkaya...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:45.