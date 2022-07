Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda mercoledì 27 luglio 2022 su Canale 5 rivelano che Demir vuole vedere Yilmaz morto, costi quel che costi!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 27 luglio 2022, alle 15.45, Demir ha inviato un sicario in prigione affinché uccidesse Yilmaz; quest'ultimo, però, non soltanto viene salvato da Fekeli, ma sta anche per essere scarcerato...

Terra Amara Anticipazioni: Demir va in escandescenza!

Demir sta progettando un caseificio, e ne stava discutendo entusiasticamente con Cengaver. All'improvviso, però, il ragazzo ha ricevuto una telefonata che gli ha cambiato immediatamente l'umore: dalla prigione di Istanbul lo hanno avvisato che Yilmaz, dopo essere rimasto coinvolto in una rissa con gli altri detenuti e nonostante l'incendio, è vivo e sta bene: è stato dimesso dall'ospedale e ricondotto in cella.

Fekeli salva Yilmaz, nelle Anticipazioni del 27 luglio 2022 di Terra Amara

Demir, insieme a Sait, ha pianificato l'uccisione del rivale in amore, l'Akkaya. Così, in carcere, un uomo ingaggiato dal figlio di Hunkar sta tentando di portare a compimento il compito per cui è stato profumatamente pagato. Tuttavia, Fekeli, un detenuto anziano e saggio, riesce ad intervenire in tempo, salvando il meccanico. Tra Fekeli ed Yilmaz inizia persino ad instaurarsi un rapporto padre-figlio. Demir, venuto a sapere che il giovane è sopravvissuto al tentato omicidio, va su tutte le furie! Ma c'è di più...

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz sta per tornare a piede libero!

Il marito di Zuleyha scopre che, grazie alla nuova legge sull'amnistia, presto l'Akkaya verrà rimesso in libertà. Demir non riesce a crederci. Tuttavia, quest'ultimo si rende conto di non aver tempo da perdere: si mette in viaggio per Istanbul, determinato a parlare con il direttore della prigione per risolvere questo "problema". Ciò di cui Demir è certo è che non consentirà al suo ex autista di rovinandogli il matrimonio con la donna di cui sono entrambi innamorati!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:45.