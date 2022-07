Terra Amara Anticipazioni dal 25 al 29 luglio 2022: Demir cerca di uccidere Yilmaz!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 25 al 29 luglio 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi di questa settimana.

Vediamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap turca Terra Amara, in onda dal 25 al 29 luglio 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 15.45. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 25 luglio 2022

Yilmaz si ritrova in cella con Veli, che gli dice che Zuleyha è sposta con Demir. Tra i due nasce un litigio che poi coinvolgerà anche gli altri detenuti.

Puntata in onda Martedì 26 luglio 2022

Dopo il licenziamento, Saniye si sfoga con Gulten e Fadik, e Gaffur le ordina di chiedere perdono a Zuleyha. Demir riceve una telefonata dalla prigione.

Puntata in onda Mercoledì 27 luglio 2022

In carcere un uomo ingaggiato da Demir prova a uccidere Yilmaz, il quale però viene salvato da Fekeli, un detenuto più anziano e saggio. Tra i due si instaura un rapporto padre figlio.

Puntata in onda Giovedì 28 luglio 2022

Demir fa di tutto per non far uscire dal carcere di Istanbul Yilmaz, ma grazie all'amnistia Yilmaz ottiene la sua libertà. Demir è sconcertato, perché sa che Yilmaz andrà a Cukurova.

Puntata in onda Venerdì 29 luglio 2022

Demir ha sparato a Yilmaz ma non sa se sia sopravvissuto all'agguato. Poi confessa il misfatto a Hunkar e affida a Gaffur la ricerca del cadavere.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:45.