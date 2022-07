Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 27 luglio su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Hope rassicurerà Liam che andare alla polizia sia la scelta giusta. Il ragazzo deve costituirsi. Intanto Wyatt confessa a Flo di essere preoccupato per suo padre e suo fratello.

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 27 luglio 2022. Ecco le Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5: Liam non è colpevole. Hope ne è assolutamente convinta e pensa che se suo marito andrà alla polizia, tutto si sistemerà... o almeno è quello che spera. Per questo spingerà il suo consorte a costituirsi e a raccontare come sono andate davvero le cose, in quella terribile notte in cui Vinny ha perso la vita. Liam si lascerà convincere, consapevole che comunque vada, non perderà mai l'amore della sua famiglia. Intanto Wyatt, dopo aver sorpreso Thomas e Bill a discutere animosamente alla Spencer Publications, confesserà a Flo di essere molto preoccupato per suo padre e suo fratello. I due nascondono qualcosa e non si tratta certo di problemi di lavoro.

Hope spinge Liam a costituirsi in Beautiful Anticipazioni 27 luglio 2022

Liam ha confessato! Il ragazzo ha raccontato a Hope di essere responsabile della morte di Vinny. È stata una rivelazione pesantissima e la Logan è scoppiata in lacrime, incapace di fermarsi. Suo marito le ha confidato di essere un assassino e di aver mentito sino a ora. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Hope sarà convinta che ci sia una sola cosa da fare: Liam deve costituirsi. La figlia di Brooke – dopo aver scoperto che suo marito è stato “costretto” da Bill a tenere la bocca chiusa – lo convincerà a presentarsi da Baker e a raccontare tutto quello che è successo. Hope spera che la polizia capisca che Liam non ha intenzionalmente ucciso Vinny e che, se non fosse stato per suo padre, sicuramente a quest'ora tutto sarebbe stato risolto.

Anticipazioni Beautiful: Liam pronto a costituirsi

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Liam si lascerà convincere da Hope ad andare alla polizia e a raccontare tutto. Il ragazzo è ora convinto che non perderà un'altra volta la sua famiglia e potrebbero esserci buone probabilità che Baker lo reputi innocente. La Logan ne è sicura; è stato un incidente e lui non ha alcuna colpa. Il vero colpevole è Bill, l'uomo che ha insabbiato tutto, lasciando il corpo di Vinny abbandonato sul ciglio della strada. Ma se marito e moglie sembreranno convinti di volersi presentare davanti al detective, Bill continuerà a voler tenere nascosto questo terribile segreto.

Beautiful Anticipazioni: Wyatt in ansia per suo padre e suo fratello

Lo scontro tra Thomas e Bill è interrotto da Wyatt. Il ragazzo busserà alla porta dell'ufficio del padre, pronto a iniziare il suo lavoro. Si troverà però davanti suo padre e il Forrester, furiosi e agitati. Una volta che Thomas se ne sarà andato, il giovane Spencer cercherà di capire cosa sia successo tra loro e perché il suo papà abbia preso così a cuore la faccenda della morte di Vinny. Perché Bill Spencer, un uomo che non si è mai tanto curato del prossimo, odia così tanto un ragazzo che non ha mai conosciuto? Qualcosa bolle in pentola! Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che con questo pensiero, Wyatt raggiungerà Flo, a cui confiderà di essere molto preoccupato. La sua famiglia sta nascondendo qualcosa e non si tratta di lavoro.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.