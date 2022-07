Una Vita Anticipazioni 27 luglio 2022: Valeria collabora con Genoveva

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 27 luglio 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che Genoveva chiederà a Valeria informazioni su Rodrigo e lei accetterà di collaborare per riuscire a trovarlo.

Una Vita Anticipazioni: Marcelo giura fedeltà a Genoveva

Genoveva Salmeron ha tranquillizzato Valeria, promettendole protezione dal Quesada e giurandole aiuto nella difficile impresa di rintracciare Rodrigo. A sorpresa la perfida Salmeron troverà una inaspettato alleato a sostenerla nella ricerca: Marcelo, il fidato servitore di casa Quesada, le giurerà fedeltà pronto a fare il doppio gioco con il suo Boss Aurelio. E' grazie a lui che la donna troverà nelle lettere rubate un'informazione importante per individuare il nascondiglio di Rodrigo Lluch.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva dopo Marcelo cerca l'alleanza di Valeria

Genoveva accoglierà con una certa diffidenza l'aiuto dell'uomo, in fondo sa che Marcelo ha accettato di sostenerla solo perché la dark lady è riuscita a scoprire, grazie a Luzdivina, qualcosa di compromettente sul suo passato. Ma Genoveva non disdegna mai il supporto di nessuno, usa le persone e poi le butta via, anzi peggio, le fa fuori. La donna in questo momento ha bisogno di alleati ed è disposta a stringere accordi con chiunque di battere il suo nemico numero uno. E' per questo che dopo la collaborazione di Marcelo, cercherà anche quella di Valeria.

Valeria da a Genoveva delle preziose informazioni su Rodrigo, nella Puntata di Una Vita del 27 luglio 2022

Genoveva ha spinto Valeria a fidarsi di lei e ora spera che la ragazza, persuasa dalle sue buone intenzioni, sia pronta a darle informazione su Rodrigo. Valeria dal canto suo è certa che la Salmeron sia l'unica capace di darle una mano a capire cosa realmente è accaduto a suo marito, quindi, senza tentennamenti, le dirà tutto quello che sa per ritracciare il protetto di Aurelio. Genoveva, informazioni alla mano, si recherà da Cuevas, il suo fedele investigatore, per riuscire a portare finalmente alla luce la verità sulla fine del Lluch.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10