Un altro Domani Anticipazioni 27 luglio 2022: il video di Julia in slip ha un inaspettato successo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un altro domani in onda il 27 luglio su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che il video di Julia in slip si rivela una inaspettata fonte di pubblicità.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un altro Domani per la puntata del 27 luglio 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda a partire dalle 14.45 su Canale5: il video di Julia in mutande è diventato virale. Tutti la prendono in giro, sua madre è infuriata e non è possibile farlo sparire da internet. Ma un risvolto positivo c'è

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia in mutande

Gli ordini non arrivano in officina e così su proposta di Maria, Julia e i suoi ragazzi decidono di fare un video promozionale per attirare i clienti. Un'esperienza che lascerà Julia molto turbata, la poverina infatti, durante le riprese avrà un incidente e resterà in slip. Il video verrà comunque messo in rete facendo disperare la ragazza. Ancora una volta Tirso deporrà le armi e proverà a consolarla. Molto preoccupata, Carmen chiederà a Linda di parlare con Patricia: Francisco ha serie problemi col gioco e devono affrontare la questione il prima possibile. Patricia, furiosa con il compagno, ha un confronto durissimo!

Un Altro Domani Anticipazioni: Victor cerca di far dimenticare a Cramen il difficile momento che sta vivendo

Julia è estremamente sconvolta dalla pubblicazione su Internet del video promozionale in cui lei compare in déshabillé. La messa in ridicolo può nuocere gravemente alla sua attività, Tirso sembra non capirlo e finisce per scontrarsi con Julia a causa della sua insensibilità. A Río Muni, Víctor prepara una sorpresa per rallegrare Carmen. Per qualche istante il ragazzo riesce ad alleviare il dolore di Carmen per la perdita di Agustina e farle dimenticare la preoccupazione dei creditori.

L'incidente di Julia finisce per rivelarsi davvero propizio, nella Puntata di Un Altro Domani in onda il 27 luglio 2022

Sergio approfitta dell'incidente capitato a Julia per riavvicinarsi, soprattutto dopo che Tirso ha deciso di fare un passo indietro. Una una svolta inaspettata però manda a monte il piano di Sergio: lo scabroso video finisce per trasformarsi in una fonte di pubblicità davvero propizia. Carmen è riuscita a vivere un momento spensierato grazie Victor ma nonostante gli sforzi del ragazzo, la situazione di estremo pericolo con i creditori che minacciano la su famiglia, non lascia pace alla povera Carmen. Intanto Alicia teme che Ángel non si presenti alla cena organizzata da Ventura e Inés.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 25 al 29 luglio 2022.

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.