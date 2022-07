Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 22 luglio 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 luglio 2022.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara che andranno in onda oggi, 22 luglio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; alle 14.50, sempre in Spagna, viaggeremo nel tempo con le storie di Julia e Carmen, mentre per l'ultima tappa, andremo in Turchia, meta che raggiungeremo alle 15.45.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 luglio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 22 luglio 2022 - Bill e Liam rischiano di essere scoperti. È ormai questione di tempo, visto che tutti si sono accorti che qualcosa turba padre e figlio. Per primo Wyatt, e di conseguenza Flo, poi Hope e addirittura Brooke. La Logan sa che qualcosa preoccupa il marito di sua figlia e a dargliene certezza ci penserà sua nipote. Intanto allo chalet, tra Liam e Hope continua un'accorata discussione. La ragazza vuole la verità ed è ora che il suo compagno le parli di cosa stia succedendo. Non può più mentire e nasconderle nulla. Lo Spencer le racconterà tutto? Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 18 al 24 luglio 2022.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 22 luglio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 22 luglio 2022 - Ignacio è riuscito a salvare il suo matrimonio e il merito è anche di Jacinto che lo ha avvisato per tempo della lettera indirizzata ad Alodia. Il medico è dunque in debito con il portinaio e sente di doverlo ringraziare. Per questo motivo Ignacio lascerà a Jacinto una lauta ricompensa prima di traslocare definitivamente. Quando la coppia però lascerà casa Dominguez, ignara che i lavori di ristrutturazione non siano affatto finiti, José, scoperto del generoso gesto del nipote, inizierà ad indagare deciso a scoprire cosa nasconde! Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 18 al 24 luglio 2022.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 22 luglio 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 22 luglio 2022 - Tirso è furioso con Sergio: per il ragazzo è chiaro che quello dell'Eex di Julia è solo uno stratagemma per riavvicinarsi e riconquistarla. Si tratta di un vero inconveniente per Tirso. Il giovane nutre dei sentimenti per l'amica, ma ha dovuto faticare molto per avvicinarsi a lei ed ottenere finalmente un'occasione. Nel frattempo, Carmen, dopo aver preso la decisione di lasciare casa del padre, si ritrova senza un posto dove stare. Per fortuna Víctor le offre di trasferirsi nella casa di Velez de Guevara. Ines, invece, si è rassegnata, e decide di aiutare Alicia a conquistare Angel... Qui la trama completa di Un Altro Domani.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 18 al 22 luglio 2022.

Terra Amara: Ecco che cosa accadrà nella puntata in onda oggi 22 luglio 2022

Nella Puntata di Terra Amara di - oggi 22 luglio 2022 - Hunkar consegna a Gaffur un'ingente somma di denaro, e lo ringrazia. Gulten assiste alla scena, ma precedentemente ne aveva vista un'altra: la signora ed il fratello che trascinavano il corpo inerme dell'Akkaya. La fanciulla, allora, prende di petto Gaffur, accusandolo di aver ricevuto dei soldi da Hunkar per essersi sbarazzato del fuggitivo. L'uomo, irritato, la prende a schiaffi. Dopodiché, Gulten sparisce. Zuleyha nota la sua assenza e si domanda che cosa le sia successo, e che cosa stia succedendo... Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 18 al 22 luglio 2022.