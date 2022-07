Una Vita Anticipazioni 22 luglio 2022: Perche Ignacio ha dato una mancia a Jacinto? Jose indaga...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 22 luglio 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che Jose indaga sulla mancia che Ignacio ha dato a Jacinto...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 22 luglio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale 5: Jose indaga sulla mancia che Ignacio ha dato a Jacinto, senza sapere che i lavori di ristrutturazione dell'appartamento di Ignacio e Alodia, a quanto pare, non sono ancora finiti.

Una Vita Anticipazioni: Ignacio ha chiesto l'aiuto di Jacinto

Ignacio continua a portare avanti una relazione fatta di tradimenti e inganni. Il dottore ha una storia clandestina e Alodia non sospetta di nulla. Lui sembra destreggiarsi bene tra le due donne ma un biglietto inaspettato lo avvertirà che le cose sono destinate a cambiare molto presto e che il suo inganno rischia di essere rivelato. Ignacio è sconvolto e impaurito, per lui è tempo di correre ai ripari... Mentre Ignacio pensa a come risolvere questa angosciante situazione, Alodia decide di rimandare il trasloco perché scontenta del lavoro dell’imbianchino. L'unica grande ansia della giovane è far ridipingere la casa, Ignacio invece ha un problema più grande: evitare che la moglie scopra il suo tradimento. Il dottore disperato chiederà aiuto a Jacinto per tenere alla larga l'amante, raccontandogli che la donna non è altro che una paziente insoddisfatta decisa a vendicarsi importunando Alodia. Ma il portinaio non crede alla sua versione.

Una Vita Anticipazioni: Jacinto avvisa Ignacio giusto in tempo per fermare l'amante

Ormai tutti gli amici di Ignacio sospettano della sua condotta e del dubbio legame con questa strana donna che continua a gironzolare intorno alla coppia. Nessuno si è bevuto la storia della paziente scontenta e vendicativa e Ignacio capisce che per evitare di mandare a monte il suo matrimonio deve rimettere in riga l'amante. Deve farlo proprio lui, prima che la donna racconti tutta la verità ad Alodia. Quando però, grazie alla sollecita assistenza di Jacinto, scopre che in portineria è arrivata una lettera per sua moglie, Ignacio decide di troncare di netto con l'amante e giurare fedeltà ad Alodia!

Ignacio indaga sulla ricompensa di Ignacio a Jacinto, nella Puntata di Una Vita del 22 luglio 2022

Ignacio è riuscito a salvare il suo matrimonio e il merito è anche di Jacinto che lo ha avvisato per tempo della lettera indirizzata ad Alodia. Il medico è dunque in debito con il portinaio e sente di doverlo ringraziare. E' per questo che Ignacio lascerà a Jacinto una lauta ricompensa prima di traslocare definitivamente. Quando la coppia però lascerà casa Dominguez, ignara che i lavori di ristrutturazione non siano affatto finiti, Josè, scoperto del generoso gesto del nipote, inizierà ad indagare deciso a scoprire cosa nasconde!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 18 al 23 luglio 2022.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10