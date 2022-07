Una Vita Anticipazioni dal 18 al 24 luglio 2022: Azucena scaricata, Guillermo sceglie Claudia!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap spagnola Una Vita, in onda dal 18 al 24 luglio 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 18 luglio 2022

Dopo aver parlato del litigio che c'è stato tra i loro genitori, Guillermo ed Azucena si riavvicinano. Tuttavia, Claudia non smette di provocare il Sacristan junior; la Rubio junior li vede e fraintende.

Puntata in onda Martedì 19 luglio 2022

Felipe si dice disposto ad assecondare Dori, la quale vorrebbe fargli smettere di assumere farmaci. Intanto, David riesce ad impedire ad Aurelio di abusare di Valeria; più tardi, l'Exposito tenta di consolarla, ma la Cardenas gli rinfaccia la sua complicità con il Quesada.

Puntata in onda Mercoledì 20 luglio 2022

Azucena, gelosa, accusa Guillermo di aver avuto degli atteggiamenti piuttosto equivoci nei confronti di Claudia. Il Sacristan junior, però, le spiega che si tratta soltanto di un malinteso.

Puntata in onda Giovedì 21 luglio 2022

Guillermo si sta preparando per il suo appuntamento con Azucena. Tuttavia, la Rubio junior viene costretta da Hortensia e da Rosina ad uscire con un altolocato pretendente. Il Sacristan junior, allora, invita Claudia al suo posto.

Puntata in onda Venerdì 22 luglio 2022

José Miguel sta indagando sulla mancia che Ignacio ha dato a Jacinto, senza sapere che i lavori di ristrutturazione dell'appartamento del Quiroga e di Alodia, a quanto pare, ancora non sono stati ultimati.

Puntata in onda Sabato 23 luglio 2022

Le domestiche della soffitta stanno spettegolando sul trasferimento di Dori a casa di Felipe. Intanto, Lolita e Fidel pranzano insieme in bottega: tra i due l'intesa è palese. Valeria, invece, si risveglia accanto a David, e si sente terribilmente in colpa. Per finire, Aurelio ordina a Marcelo di avvelenare Genoveva.

Puntata in onda Domenica 24 luglio 2022

Fabiana convince Ramon a fare una merenda con lei, Servante, Lolita e Moncho. Quando arriva l'ora però, Ramon non è in casa e il nipote è molto deluso.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.