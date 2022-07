Terra Amara Anticipazioni dal 18 al 22 luglio 2022: Yilmaz, ferito, prova ad evadere dal carcere!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 18 al 22 luglio 2022.

Vediamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap turca Terra Amara, in onda dal 18 al 22 luglio 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 15.45. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 18 luglio 2022

Zuleyha e Demir sono tornati dalla luna di miele. La sarta si precipita subito da Gulten e gli chiede se Yilmaz le ha scritto. Ciò che la Altun non sa è che l'Akkaya è controllato a vista dal direttore della prigione.

Puntata in onda Martedì 19 luglio 2022

Gulten scopre che Yilmaz è stato condannato a morte, e mette al corrente Zuleyha. La Altun, sotto shock, decide di fuggire di nascosto dalla tenuta per raggiungerlo.

Puntata in onda Mercoledì 20 luglio 2022

Yilmaz è ferito. Condotto in ospedale, il meccanico ha intenzione di provare ad evadere. Tuttavia, l'Akkaya sa di avere poco tempo per architettare un piano di fuga, dal momento che sta recuperando in fretta e, quindi, sta per essere dimesso.

Puntata in onda Giovedì 21 luglio 2022

Yilmaz riesce ad evadere da una finestra dell'ospedale in cui è stato ricoverato. Intanto, Demir viene informato dal comandante di quanto è appena accaduto.

Puntata in onda Venerdì 22 luglio 2022

La fuga di Yilmaz è giunta al termine: il ragazzo viene riconsegnato alla giustizia. Intanto, Hunkar dona a Gaffur un'ingente somma di denaro per averle salvato la vita.

