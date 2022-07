Un altro Domani Anticipazioni 22 luglio 2022: Tirso rischia di perdere Julia

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un altro domani in onda il 22 luglio su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Tirso si troverà a competere ancora una volta con Sergio. Il poverino parte sfavorito...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un altro Domani per la puntata del 22 luglio 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda a partire dalle 14.45 su Canale5: quando finalmente le cose iniziavano a mettersi meglio per Julia, Sergio torna nella sua vita. E' in crisi e ha pensato di fermarsi un po' di tempo in paese per ritrovare se stesso.

Un Altro Domani Anticipazioni: Carmen rifiuta di partecipare ai funerali di Agustina a Rio Muni

È un momento molto eccitante per Julia, come se tutto andasse a posto nella sua vita per la prima volta. Si sente più vicina che mai a Carmen e sente di essere finalmente una donna forte proprio come sua nonna. Ma la poverina non ha fatto i conti con i continui tentativi di manipolazione di Diana e Sergio. Sua madre infatti, ha approfittato della festa per convincere Sergio a fare di tutto per riconquistare Julia, tanto che il ragazzo ha deciso di trasferirsi al Paese, manovra che Tirso osteggia con ogni mezzo. Carmen è incredula, nonostante la testimonianza della domestica, suo padre resta dalla parte di Patricia e decide senza interpellarla di seppellire Agustina a Rio Muni. La ragazza in segno di protesta sceglie di non partecipare ai funerali. La morte della tata, però, favorisce l'avvicinamento di Kiros a Carmen dopo tanto tempo. Inés è profondamente addolorata, Angel, dietro consiglio di Ventura, ha iniziato a corteggiare Alicia.

Un Altro Domani Anticipazioni: Sergio torna prepotentemente nella vita di Julia

Quando Julia comprende finalmente che tutto sia limpido e sereno, Sergio torna con prepotenza nella sua vita. Il ragazzo per impietosire Julia dice di essere seriamente in crisi e di aver pensato di restare per un po' in paese per ritrovare se stesso e riflettere sul suo futuro. Nel frattempo, María si rifiuta di denunciare le molestie che purtroppo continua a subire in paese dopo che la sua amica ha spifferato di un bacio rubato. Elena ha paura che la faccenda vada oltre, ma sua figlia non si arrende ed è decisa a non calare la testa. In Africa, Carmen lascia la casa del padre, ma in cambio chiede a Patricia di tirarsi completamente fuori dall'affare dei mobili che lei ha messo su con Kiros.

Carmen accetta l'aiuto di Victor, nella Puntata di Un Altro Domani del 22 luglio 2022

Tirso è furioso con Sergio, per il ragazzo è chiaro che quello dell'Ex di Julia è solo uno stratagemma per riavvicinarsi e riconquistarla. Si tratta di un vero inconveniente per Tirso, il giovane nutre dei sentimenti per l'amica ma ha dovuto faticare molto per avvicinarsi a lei ed ottenere finalmente un'occasione. Nel frattempo Carmen, dopo aver preso la decisione di lasciare casa del padre si ritrova senza un posto dove stare. Per fortuna Víctor le offre di trasferirsi nella casa di Vélez de Guevara. Inés, rassegnata, decide di aiutare Alicia a conquistare Ángel...

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.

