Terra Amara Anticipazioni 22 luglio 2022: Gulten è sparita nel nulla! Zuleyha è in ansia...

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda venerdì 22 luglio 2022 su Canale 5 rivelano che, mentre l'Akkaya viene riconsegnato alla giustizia, la sorella di Gaffur ha fatto perdere le sue tracce. La Altun ha un atroce sospetto...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 22 luglio 2022, alle 15.45, Yilmaz è stato riconsegnato alla giustizia; Gulten prima accusa Gaffur, poi sparisce. Notando la sua assenza, Zuleyha inizia a farsi qualche domanda...

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz fugge!

Yilmaz si è fatto accoltellare da Suleyman soltanto per essere ricoverato in ospedale. Il ragazzo sapeva perfettamente che gli sarebbe stato più facile evadere da una stanza dell'ospedale anziché da una cella della prigione. L'Akkaya non era in errore: benché fosse ancora dolorante, è andato in bagno ed è riuscito a saltare giù dalla finestrella!

Yilmaz viene catturato, nelle Anticipazioni del 22 luglio 2022 di Terra Amara

Una volta evaso dalla struttura ospedaliera del carcere di Istanbul, il protagonista ha iniziato a correre a perdifiato. Yilmaz sapeva che quanto più velocemente sarebbe andato, tanto più sarebbero aumentate le sue possibilità di scampare alla sua condanna a morte. Peccato che la sua corsa forsennata non gli permetterà di raggiungere la tanto agognata libertà: il meccanico viene stanato, fermato e riconsegnato alla giustizia!

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha è preoccupata per la scomparsa di Gulten...

Hunkar consegna a Gaffur un'ingente somma di denaro, e lo ringrazia. Gulten assiste alla scena, ma precedentemente ne aveva vista un'altra: la signora ed il fratello che trascinavano il corpo inerme dell'Akkaya. La fanciulla, allora, prende di petto Gaffur, accusandolo di aver ricevuto dei soldi da Hunkar per essersi sbarazzato del fuggitivo. L'uomo, irritato, la prende a schiaffi. Dopodiché, Gulten sparisce. Zuleyha nota la sua assenza e si domanda che cosa le sia successo, e che cosa stia succedendo...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:45.