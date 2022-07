Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap spagnola Un Altro Domani, in onda dal 18 al 22 luglio 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.45. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 18 luglio 2022

Il medico afferma che, in realtà, Agustina non è morta per cause naturali: il suo decesso è stato causato da uno scambio di farmaci. La donna deve aver assunto erroneamente un medicinale che le è stato fatale. Carmen, allora, comincia a sospettare che la responsabile sia Patricia.

Puntata in onda Martedì 19 luglio 2022

Tirso ed Elena sono disperati: stanno cercando in largo e in lungo la ricevuta del pagamento dell'assicurazione, necessaria per riaprire l'hotel. Intanto, Julia viene a sapere che è stata sua madre a sottrarla all'albergatore di proposito.

Puntata in onda Mercoledì 20 luglio 2022

Carmen è determinata a far venire a galla la verità sulla misteriosa morte di Agustina. Così, la ragazza prova in tutti i modi a far confessare a Sibebi che cosa ha visto la notte prima che la sua tata spirasse.

Puntata in onda Giovedì 21 luglio 2022

Julia sta per inaugurare il suo laboratorio: è prevista una grande festa. Nel frattempo, Sergio, su suggerimento di Diana, sta cercando di riconquistare il cuore di Julia. Nel passato, invece, Carmen si rifiuta di presenziare al funerale di Agustina.

Puntata in onda Venerdì 22 luglio 2022

Ora che le cose iniziano a mettersi bene per Julia, Sergio fa di nuovo capolino nella sua vita: dato che si sente perso, il giovane ha pensato di fermarsi per un po' di tempo in paese, alla ricerca di se stesso.

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.