Beautiful Anticipazioni 22 luglio 2022: Bill e Liam scoperti. Ecco da chi...

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 22 luglio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5: Bill e Liam rischiano di essere scoperti. È ormai questione di tempo, visto che tutti si sono accorti che qualcosa turba padre e figlio. Per primo Wyatt, poi di conseguenza Flo, poi Hope e addirittura Brooke. La Logan sa che qualcosa turba il marito di sua figlia e a dargliene certezza di penserà sua nipote. Intanto allo chalet, tra Liam e Hope continua un'accorata discussione. La ragazza vuole la verità ed è ora che il suo compagno le parli di cosa sta succedendo. Non può più mentire e nasconderle nulla. Lo Spencer le racconterà tutto?

Anticipazioni Beautiful: Brooke in allarme. Vuole solo la felicità di sua figlia

Brooke è felice che tra Liam e Hope tutto si stia sistemando. La Logan ha spinto sua figlia a perdonare il marito e a non rinunciare alla loro famiglia e lei le ha dato retta. Brooke è quindi sicura che ora il futuro della sua bambina sarà roseo. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che l'incontro con Bill la lascerà però un po' perplessa. Dopo essere arrivata alla Spencer Publication, si renderà conto che il suo ex marito è molto nervoso. Anche Liam lo è da qualche tempo ma forse è solo per la questione di Steffy o forse solamente per lavoro. Lo Spencer si affretterà a calmarla e a non farla insospettire più del dovuto, conscio di essere già in pericolo a causa dei suoi stessi figli. Wyatt sospetta qualcosa e Liam potrebbe cedere da un momento all'altro.

Liam e Bill rischiano di essere scoperti in Beautiful Anticipazioni 22 luglio 2022

Liam potrebbe cedere. La notte di passione passata con Hope ha sciolto molte sue remore e lo ha portato a cominciare ad aprirsi. Ha infatti già rivolto verso la moglie, delle parole e delle lodi fin troppo strane, che hanno messo in allarme la Logan. La figlia di Brooke si è accorta da tempo che suo marito è tormentato da qualcosa e il sentirgli dire certe frasi – e vederlo comportarsi in modo molto strano con Thomas – la lascerà ancora più senza parole... ora vuole la verità. Tutti in famiglia, oltre a Hope, si sono accorti che qualcosa non quadra. Persino Flo è in allarme. Wyatt le ha riferito di aver compreso che suo padre e suo fratello gli nascondono qualcosa. Nulla di strano in casa Spencer ma stavolta crede che ci sia qualcosa in più di un semplice intrigo degno dei suoi parenti. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che molto presto i nodi verranno al pettine.

Beautiful Anticipazioni: Liam e Bill ora rischiano grosso

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Flo parlerà con Ridge e Brooke dei sospetti di Wyatt e la Logan le riferirà di aver saputo da Hope che qualcosa turba Liam. Le due donne rifletteranno che sicuramente qualcosa – probabilmente di lavoro – deve averli turbati. Tutto però ora tornerà alla normalità. Flo pregherà la zia di avvertirla qualora sua cugina avesse bisogno di qualsiasi cosa. La ragazza sa di non avere un grande rapporto con lei ma ha promesso di farsi perdonare per tutte le cose brutte che le ha combinato. Intanto Thomas è sempre più nervoso. Il ragazzo vuole a tutti i costi scoprire la verità sulla morte di Vinny e ha paura che le indagini della polizia stiano andando fin troppo a rilento. Non sa che la verità gli è così tanto vicina.

