Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 9 Marzo 2022

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 Marzo 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 9 Marzo 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 Marzo 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 9 Marzo 2022 - mentre Liam ascolta l'inaspettata confessione di Steffy, Hope è con Thomas. Hope si sta dimostrando molto affezionata a Thomas, nonostante quello che è successo tra loro. La Logan non vuole lasciarlo solo, non ora che il ragazzo ha subito una delicata operazione al cervello. Il Forrester le è molto grato e le assicurerà che ormai la sua mente è lucida e non ha più intenzione di importunarla. Hope scioglierà ogni remora con lui e gli confesserà di essere molto soddisfatta di come stanno andando le cose con Kelly e anche con Steffy, anche se Liam sembra ancora molto legato alla sua ex compagna. Thomas, con fare subdolo, cercherà inizialmente di rassicurarla per poi insinuare il dubbio. Hope però, sembrerà più che certa dell'onesta del suo amore. La ragazza dirà al fratellastro di essere sicura che Liam non la tradirà mai! Qui la trama completa di Beautiful​.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 9 Marzo 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 9 Marzo 2022 - vedremo che Genoveva, dopo l'ennesimo rifiuto ad Aurelio, farà visita a Marcos con l'intenzione di fargli una interessante proposta di affari. La donna chiederà al Bacigalupe di diventare suo socio, il padre di Anabel resterà sorpreso e le risponderà di doverci riflettere. Ovviamente una collaborazione con la Salmeron potrebbe rappresentare per Marcos una buona occasione per riuscire finalmente a liberarsi di Aurelio e mettere assegno l'agognata vendetta! Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 9 Marzo 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 9 Marzo 2022 - Aydan vuole ritrovare a tutti i costi Seyfi, e si mette sulle tracce del suo collaboratore scomparso, temendo che l’abbia abbandonata per sempre. In realtà, Seyfi è d’accordo con Kemal per fingersi scomparso, così da distrarre Aydan dal vero proposito della serata: la proposta di matrimonio del suo compagno. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

