Beautiful Anticipazioni 9 marzo 2022: Hope è certa "Liam non mi tradirà mai!"

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 9 marzo su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Thomas tenterà di insinuare dei dubbi nella povera Hope riguardo al legame tra Steffy e Liam!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 9 marzo 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5: Thomas ritiene strano che Liam frequenti tanto assiduamente Steffy, ma Hope è sicura che Liam non la tradirà mai.

Beautiful Anticipazioni: Liam raggiunge Steffy che ha un segreto da svelargli

Liam, dietro insistenza di Hope, si reca a casa di Steffy. Il ragazzo è certo che la Forrester abbia solo trovato una scusa per evitare che confessi e stenta a credere che possa esserci qualche urgenza legata alla sua piccola Kelly. Effettivamente non sbaglia, la piccola sta benissimo. L'errore di Liam è stato sottovalutare la situazione di Steffy, la ragazza ha cercato di zittirlo non solo per salvare le rispettive relazioni, ma soprattutto perché ha scoperto qualcosa di davvero inaspettato e sconvolgente e vuole parlarne prima con lui, così da trovare una soluzione insieme. Cosa preoccupa la Forrester? Steffy teme di essere incinta e il padre potrebbe essere proprio Liam!

Beautiful Anticipazioni: Steffy è incinta!

Steffy è incinta e lo ha rivelato allo Spencer, preoccupata che il padre possa essere lui. Liam, sconvolto ma determinato, capisce che è giunto il momento di raccontare a Hope quello che è successo tra lui e Steffy. La Forrester cerca di fermarlo ma lui non vuole sentire ragioni. Si dirà infatti convinto ad affrontare il problema e l'ira della sua compagna!

Thomas tenta di insinuare dei dubbi su Liam, nella Puntata di Beautiful del 9 marzo 2022

Mentre Liam ascolta l'inaspettata confessione di Steffy, Hope è con Thomas. Hope si sta dimostrando molto affezionata a Thomas, nonostante quello che è successo tra loro. La Logan non vuole lasciarlo solo, non ora che il ragazzo ha subito una delicata operazione al cervello. Il Forrester le è molto grato e le assicurerà che ormai la sua mente è lucida e non ha più intenzione di importunarla. Hope scioglierà ogni remora con lui e gli confesserà di essere molto soddisfatta di come stanno andando le cose con Kelly e anche con Steffy, anche se Liam sembra ancora molto legato alla sua ex compagna. Thomas, con fare subdolo, cercherà inizialmente di rassicurarla per poi insinuare il dubbio. Hope però, sembrerà più che certa dell'onesta del suo amore. La ragazza dirà al fratellastro di essere sicura che Liam non la tradirà mai!

