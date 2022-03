Una Vita Anticipazioni dal 7 al 12 marzo 2022: Arriva Ignacio! Nuovi guai per Bellita?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 7 al 12 marzo 2022. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 7 al 12 marzo 2022

Puntata in onda Lunedì 7 marzo 2022

Jaime e Josè cercano di convincere Bellita ad accettare la pubblicazione del libro ma la donna li spiazza: a firmare il volume sarà lo stesso Jaime.

Puntata in onda Martedì 8 marzo 2022

All'arrivo di Anabel, Soledad finge di avere difficoltà respiratorie per nasconderle la relazione con Marcos. Riapre finalmente il ristorante Nuovo Secolo.

Puntata in onda Mercoledì 9 marzo 2022

Dopo essersi accordata con Aurelio, Genoveva si propone a Marcos come socia in affari. Bacigalupe chiede tempo per riflettere.

Puntata in onda Giovedì 10 marzo 2022

Bellita incontra per la prima volta suo nipote, Ignacio, appena arrivato in città per frequentare la Facoltà di Medicina all'Università: sia la Dominguez che Alodia sembrano rimanere stregate dal giovane.

Puntata in onda Venerdì 11 marzo 2022

Antonito viene scelto per partecipare a una missione diplomatica in Marocco, ma Lolita non approva affatto. Nel frattempo Jacinto, dopo aver bevuto la tisana alle erbe datagli da Servante e che avrebbe dovuto calmare i suoi bollori, inizia a rilassarsi al punto da appisolarsi ovunque!

Puntata in onda Sabato 12 marzo 2022, doppio episodio

Ep.1: Anabel sorprende Soledad a frugare tra i documenti personali di Marcos e vorrebbe correre ad informare il padre. La domestica riesce però a dissuadere la giovane e, rimasta sola, continua a cercare fino a fare una scoperta sconvolgente: trova il referto medico che conferma l'avvelenamento di Felicia!

Ep.2: Miguel è sempre più scostante nei confronti di Anabel a causa di come sono finite le cose tra loro. Al contempo, però, un'altra donna sembra attirare l'attenzione del ragazzo: la nuova domestica del Nuovo Secolo, Daniela.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.