Una Vita Anticipazioni 9 marzo 2022: Genoveva vuole davvero fare affari con Marcos? Ecco tutta la verità...

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 9 marzo 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Genoveva chiede a Marcos di diventare soci ma dietro c'è un accordo con Aurelio.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 9 marzo 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap: dopo essersi accordata con Aurelio, Genoveva si propone a Marcos come socia in affari. Bacigalupe chiede tempo per riflettere.

Una Vita Anticipazioni: Aurelio tenta di sfruttare l'amicizia tra Natalia e Genoveva

Genoveva e Natalia hanno stretto una solida amicizia che ha animato grande preoccupazione in Aurelio, consapevole che la Salmeron non fa nulla senza scopo. Nonostante tenti di mettere in guardia sua sorella, Natalia non sembra disposta a rinunciare al legame con la Salmeron. E' a questo punto che Aurelio capisce di dover sfruttare invece che osteggiare questa amicizia. E' grazie all'intesa nata tra Genoveva e Salmeron che riesce infatti ad avvicinarsi a lei, finora abbastanza riluttante a fare affari con il Quesada.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva dice no ad Aurelio ma la verità è un'altra...

Nonostante un'allettante proposta d'affari vedremo ancora una volta Genoveva rifiutare di collaborare con Aurelio. La strategia del messicano si rivela dunque fallimentare. A confermarlo è una nuova spiazzante mossa della donna: la Salmeron chiederà a Marcos, socio scomodo del Quesada, di lavorare insieme. Ma attenzione, il colpo di scena è dietro l'angolo. Anticipazioni di Una Vita fanno luce sulla verità: il pubblico scoprirà di un patto segreto tra Genoveva e Aurelio.

Genoveva chiede a Marcos di diventare suo socio, nella Puntata di Una vita del 9 marzo 2022

Nella Puntata di Una Vita In onda, vedremo che Genoveva, dopo l'ennesimo rifiuto ad Aurelio, farà visita a Marcos con l'intenzione di fargli una interessante proposta di affari. La donna chiederà al Bacigalupe di diventare suo socio, il padre di Anabel resterà sorpreso e le risponderà di doverci riflettere. Ovviamente una collaborazione con la Salmeron potrebbe rappresentare per Marcos una buona occasione per riuscire finalmente a liberarsi di Aurelio e mettere assegno l'agognata vendetta!

