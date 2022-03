Love is in the Air Anticipazioni 9 marzo 2022: Kemal e Aydan si sposano

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Kemal fa la proposta di nozze ad Aydan.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 9 marzo 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale5 , Aydan vuole ritrovare a tutti i costi Seyfi, e si mette sulle tracce del suo collaboratore scomparso, temendo che l’abbia abbandonata per sempre. In realtà, Seyfi è d’accordo con Kemal per fingersi scomparso, così da distrarre Aydan dal vero proposito della serata: la proposta di matrimonio del suo compagno.

Seyfi scompare nella Puntata di Love is in the Air del 9 marzo 2022

Seyfi è scomparso nel nulla, dopo aver dichiarato ad Aydan la sua intenzione di lasciare casa Bolat e il lavoro. Aydan è distrutta e si mette sulle tracce del suo prezioso collaboratore, nonché amico più fidato. Dove si sarà nascosto Seyfi? Il collaboratore ha sopportato di tutto, ora sembra essere giunto al capolinea.

Anticipazioni Love is in the Air: Aydan disperata

L’idea che Seyfi possa abbandonarla, porta Aydan alla disperazione più totale. La madre di Serkan, nonostante i modi burberi e autoritari, tiene molto al suo collaboratore che ormai considera come uno di famiglia. Così, Aydan si allontana da casa per cercare Seyfi e costringerlo a tornare indietro. Quello che non sa, è che l’amico non è mai veramente sparito nel nulla…

Love is in the Air Anticipazioni: Aydan si sposa!

Aydan ha cercato Seyfi ovunque ma il suo collaboratore sembra essere magicamente svanito nel nulla. Afflitta, Aydan torna a casa dove ad attenderla c’è la romantica proposta di nozze di Kemal, organizzata con l’aiuto di Seyfi. La donna è al settimo cielo: finalmente sposerà l'amore della sua vita.

