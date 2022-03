Beautiful Anticipazioni dal 7 al 12 marzo 2022: Steffy è incinta! Liam costretto a confessare...

Anticipazioni TV

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 7 al 12 marzo 2022

Puntata in onda Lunedì 7 marzo 2022

Paris non accetta il lavoro alla fondazione Forrester e sia Carter che Zende ne sono dispiaciuti. Zoe, invece, ha ottenuto quello che voleva.

Puntata in onda Martedì 8 marzo 2022

Thomas giura a Hope di essere definitivamente cambiato. Zende vuole che Paris resti alla Forrester e le promette di parlare con Zoe per farle cambiare idea.

Puntata in onda Mercoledì 9 marzo 2022

Thomas ritiene strano che Liam frequenti tanto assiduamente Steffy, ma Hope è sicura che Liam non la tradirà mai.

Puntata in onda Giovedì 10 marzo 2022

Liam e Steffy, messi alle strette da una probabile gravidanza, decidono di confessare a Hope e Finn il loro tradimento.

Puntata in onda Venerdì 11 marzo 2022

Liam rivela a Hope di averla tradita con Steffy subito dopo aver saputo dalla Forrester che potrebbe essere incinta.

Puntata in onda Sabato 12 marzo 2022, doppio episodio

Ep.1: Paris informa Carter che non accetterà il lavoro offertole alla Forrester per non contrariare Zoe, anche se non comprende le sue motivazioni. Zende però riesce a farle cambiare idea.

Ep.2: Liam ha confessato a Hope del suo tradimento, raccontandole di come abbia pensato erroneamente che lei avesse baciato Thomas e di come si sia subito pentito di aver passato la notte con Steffy. Ora allo Spencer non resta che implorare il perdono della Logan.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.