Love is in the Air Anticipazioni dal 7 all'11 marzo 2022: Eda è incinta! La reazione di Serkan è sconvolgente...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Love is in the Air in onda dal 7 all'11 marzo 2022. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 7 all'11 marzo 2022

Puntata in onda Lunedì 7 marzo 2022

Serkan teme che Eda trovi noiosa la sua nuova vita da professore e rimpianga quella da grande architetto e capo di Art Life.

Puntata in onda Martedì 8 marzo 2022

Allo studio, le cose vanno male: Engin e Piril hanno difficoltà a gestire tutti i progetti senza il loro socio. Serkan, per aiutarli, escogita un nuovo piano.

Puntata in onda Mercoledì 9 marzo 2022

Aydan va a cercare Seyfi per riportarlo a casa, ma ad attenderla trova anche il suo compagno che, con la complicità di Seyfi, ha organizzato tutto per chiederle la mano.

Puntata in onda Giovedì 10 marzo 2022

Eda scopre di essere incinta e lo comunica subito a Serkan. Il Bolat è felicissimo, ma scatenerà tutta la sua iperprotettività nei confronti della moglie, al punto che ne farà le spese addirittura lo studio.

Puntata in onda Venerdì 11 marzo 2022

Un equivoco con le borse di Eda e Pina genererà una serie di malintesi che porteranno il panico tra i protagonisti. A causa della confusione, infatti, Erdem, Ayfer, e Melek finiranno per pensare che la signora Aydan sia incinta, mentre la Bolat crederà che lo sia Pina! Per quanto riguarda Eda, tutti si convinceranno che la giovane soffra di depressione...

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.