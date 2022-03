Beautiful Anticipazioni 8 marzo 2022: Thomas a Hope "Sono cambiato!". Sarà vero?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 8 marzo su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Thomas rassicura Hope sul suo stato mentale e le giura di essere cambiato.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 8 marzo 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5: Thomas giura a Hope di essere definitivamente cambiato. Zende vuole che Paris resti alla Forrester e le promette di parlare con Zoe per farle cambiare idea

Thomas rassicura Hope sul suo stato mentale, nella Puntata di Beautiful dell'8 marzo

Hope sta dimostrando di voler molto bene a Thomas, nonostante quanto sia accaduto in passato. La Logan non lo abbandona, non ora che il ragazzo ha subito una delicato intervento al cervello. Il Forrester prova profonda gratitudine e, come ci rivelano le Anticipazioni di Beautiful, le assicurerà che ormai la sua mente è lucida e non ha più intenzione di importunarla. Hope scioglierà ogni remora con lui e gli confesserà di essere molto soddisfatta di come stanno andando le cose con Kelly e anche con Steffy, anche se Liam sembra ancora molto legato alla sua ex compagna. Thomas cercherà di rasserenarla, almeno al principio...

Beautiful Anticipazioni: Zoe non riesce a convincere Carter a rinunciare a Paris

Zoe non accoglierà affatto con piacere l'idea di Carter. Lui non può certo immaginarlo, ma Zoe è ancora affascinata da Zende e proprio non riesce a digerire la relazione che sta nascendo tra lo stilista e Paris. La bella modella inizierà dunque a temere una sempre maggiori intromissioni di sua sorella nei suoi affari di cuore, al punto di sbottare e senza troppe riserve, chiedere coraggiosamente al fidanzato di ritirare la sua offerta.

Beautiful Anticipazioni: Zende promette a Paris di persuadere Zoe

Zoe prova a convincere Carter a fare un passo indietro ma di fronte all'incertezza dell'avvocato, capisce di dover cercare un'altra soluzione: va da Paris e, autoritaria , le impone di dire No. La Buckingham Senior è categorica, vuole che Paris rinunci pur sapendo quanto possa essere importante per lei! La sorella messa alle strette, pur non comprendendo a pieno le motivazioni di Zoe, accetta di rifiutare il lavoro, lasciando molto dispiaciuti sia Carter che Zende. Il Forrester, in particolare, non si da per vinto e ascoltate le parole di resa di Paris, insiste affinché faccia marcia indietro. lo stilista le assicurerà che parlerà con Zoe e rimetterà tutte le cose a posto.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 7 al 12 marzo 2022

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.