Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 20 gennaio 2022

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 gennaio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 20 gennaio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 gennaio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 20 gennaio 2022 - Liam e Steffy, archiviata la notte di passione e chiariti i loro sentimenti per i rispettivi partner, decideranno di andare avanti. La Forrester, con grande maturità, darà un consiglio inaspettato a Liam: "parla con Hope". Del resto la Logan continua a chiamarlo incessantemente dalla sera precedente, ignara del fraintendimento che si è venuto a creare e del conseguente riavvicinamento tra Liam e Steffy. All'ennesimo squillo, la Forrester dirà a Liam di raggiungere Hope e cercare un chiarimento. Liam accetterà il consiglio? Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 20 gennaio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 20 gennaio 2022 - quella di Acacias è una comunità molto unita e quando un membro del quartiere si trova in difficoltà tutti i vicini sono pronti ad intervenire per dargli una mano. Fabiana, ormai affezionata alla coppia, si farà infatti portavoce del loro disagio. I due sono stati costretti a ridurre l'orario lavorativo almeno per qualche tempo, in realtà si tratta di un espediente per agire indisturbati e mettere a segno la famosa rapina, ma la Perez che non immagina certo le vere intenzioni della coppia, decide di prodigarsi per aiutarli a completare in tempi brevissimi i dispendiosi lavori di ristrutturazione, secondo la coppia, necessari per riuscire ad offrire un buon servizio. Nella Puntata in onda la vedremo infatti la donna organizzare una colletta per Sabina e Roberto. Come reagiranno i due, ma soprattutto come riusciranno a frenare l'entusiasmo e la generosità dell'ex domestica? Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 20 gennaio 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 20 gennaio 2022 - Burak ha baciato Melo, sorprendendo l’amica di Eda che ora è più confusa che mai. Ignorando il fatto che Burak fosse completamente ubriaco a causa della Yildiz, che ormai ha chiarito di non aver mai smesso di amare Serkan e ha messo un freno a tutte le fantasie romantiche dell’amico, Melo comincia a riflettere sui proprio sentimenti e si rende conto di provare qualcosa in più che semplice amicizia per Burak. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

