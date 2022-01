Una Vita Anticipazioni dal 17 al 22 gennaio 2022: Genoveva chiede la grazia al Re. Tornerà libera? Felipe è preoccupato!

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 17 al 22 gennaio 2022. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 17 al 22 gennaio 2022

Puntata in onda Lunedì 17 gennaio 2022

Genoveva fa pubblicare sull'Adelantado un articolo che la ritrae come cittadina esemplare. Miguel chiede ad Anabel di essere più attenta alla sua reputazione.

Puntata in onda Martedì 18 gennaio 2022

José e Alodia tentano di placare la curiosità di Rosina e Susana, che sospettano che i due abbiano una relazione. Soledad non esita a difendere Marcos contro le maldicenze di Susana.

Puntata in onda Mercoledì 19 gennaio 2022

Felipe è furibondo per l'articolo dell'Adelantado e per la richiesta di grazia che Genoveva ha presentato al re, ma b lo avverte che purtroppo la donna potrebbe tornare in libertà.

Puntata in onda Giovedì 20 gennaio 2022

Fabiana annuncia agli Olmedo che organizzerà una colletta per aiutarli a riaprire il ristorante a tempo pieno e i due temono che questo interferirà con i loro piani.

Puntata in onda Venerdì 21 gennaio 2022

Lolita discute con Antonito in seguito all'arrivo della busta con le fotografie che lo ritraggono per strada con Natalia Quesada. Anabel riceve una lettera da Camino.

Puntata in onda Sabato 22 gennaio 2022, dobbio appuntamento

Ep.1: Marcos ordina ad Anabel di dire tutta la verità a Miguel sui suoi trascorsi con Aurelio. Anabel non prende la cosa di buon grado.

Ep.2: Un uomo misterioso ricatta Antonito con delle fotografie che lo ritraggono in compagnia di Natalia. Il deputato affronta la donna accusandola di aver cercato di sedurlo solo per ricattarlo.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.