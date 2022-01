Beautiful Anticipazioni 20 gennaio 2022: Steffy spinge Liam a tornare da Hope

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 20 gennaio 2022. Ecco cosa succederà nelle Trame dell’episodio in onda alle 13.10 su Canale5: Liam, convinto di aver visto Hope e Thomas baciarsi, si sfoga con Steffy che, incredula, gli consiglia di parlarne con sua moglie.

Beautiful Anticipazioni: Steffy pronta a consolare Liam

Arrivato sotto la finestra di Thomas, Liam vede il Forrester baciare sua moglie, in realtà si tratta solo della sosia inanimata di Hope, ma il ragazzo, annebbiato dalla rabbia, si covince del tradimento della povera Logan. Hope è ricaduta nella trappola di Thomas, lo Spencer sente di non aver più alcun ascendente su di lei, capisce che il bene per Douglas è più forte di quello che prova per nei suoi confronti e finché Thomas continuerà ad usare suo figlio, per lui e Hope non ci sarà futuro. Addolorato e sconfortato, il poverino correrà da Steffy. La Forrester, pur avendo chiesto espressamente di non essere coinvolta nella guerra tra Liam e Thomas, di fronte a questa scioccante scoperta sarà pronta a consolare Liam e schierarsi dalla sua parte!

Beautiful Anticipazioni: Steffy e Liam a letto insieme

Steffy c'è sempre stata per Liam, i due sono indissolubilmente legati, non condividono solo la gioia di essere genitori, ma anche una grande sintonia e un profondo affetto. Così, quando lo Spencer correrà dalla Forrester, convinto di aver visto sua moglie baciare Thomas, Steffy sarà pronta ad ascoltarlo, sostenerlo e consolarlo. Presi dal momento però, i due andranno ben oltre il semplice abbraccio consolatorio, inaspettatamente infatti, finiranno prima per baciarsi, poi per condividere il letto. Il risveglio, dopo una notte di sofferenza e passione, sarà difficile e imbarazzante, ma Steffy cercherà di prendere in mano la situazione...

Steffy consiglia a Liam di parlare con Hope, nella Puntata di Beautiful del 20 gennaio 2022

Liam e Steffy, archiviata la notte di passione e chiariti i loro sentimenti per i rispettivi partner, decideranno di andare avanti. La Forrester, con grande maturità, darà un consiglio inaspettato a Liam: "parla con Hope". Del resto la Logan continua a chiamarlo incessantemente dalla sera precedente, ignara del fraintendimento che si è venuto a creare e del conseguente riavvicinamento tra Liam e Steffy. All'ennesimo squillo, la Forrester dirà a Liam di raggiungere Hope e cercare un chiarimento. Liam accetterà il consiglio?

