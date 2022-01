Beautiful Anticipazioni dal 17 al 22 gennaio 2022: Liam, disperato, finisce a letto con Steffy!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 17 al 22 gennaio 2022. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi di questa settimana.

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 17 al 22 gennaio 2022

Puntata in onda Lunedì 17 gennaio 2022

Liam si confida con Steffy: teme che Thomas sia ancora ossessionato da Hope, ma lei lo rassicura. Preoccupato, Liam si reca a casa di Thomas e fa una terribile scoperta.

Puntata in onda Martedì 18 gennaio 2022

Thomas bacia il manichino che raffigura Hope, ignaro che Liam, che lo sta spiando nella penombra, pensi che l'abbia davvero baciata. Liam, sconvolto, si confida con Steffy.

Puntata in onda Mercoledì 19 gennaio 2022

Finn cerca di capire quanto sia instabile il fratello della sua ragazza rivolgendo delle domande sia a Hope che allo stesso Thomas.

Puntata in onda Giovedì 20 gennaio 2022

Liam, convinto di aver visto Hope e Thomas baciarsi, si sfoga con Steffy che, incredula, gli consiglia di parlarne con sua moglie.

Puntata in onda Venerdì 21 gennaio 2022

Thomas chiama Hope, e lei ribadisce di amare solo Liam. Finn va a trovare Thomas e lo vede nervoso e stressato, ma lui nega ogni cosa.

Puntata in onda Sabato 22 gennaio 2022, doppio episodio

Ep.1: Mentre Liam confida a Steffy di non aver mai smesso di amarla, Hope è preoccupata per l'assenza del marito. Finn mette in guardia Hope dalle attenzioni di Thomas.

Ep.2: Liam e Steffy riflettono sulla notte passata a letto insieme. Thomas confessa al padre che forse sta pagando il prezzo per aver fatto soffrire molte persone.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.