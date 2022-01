Love is in the Air Anticipazioni dal 17 al 21 gennaio 2022: Ayfer e Aydan in guerra! Eda e Serkan in difficoltà

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della soap turca, Love is in the Air, per le Puntate in onda dal 17 al 21 gennaio 2022 su Canale 5. Scopriamo dunque cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Love is in the Air, in onda dalle 16.55 alle 17.35.

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 17 al 21 gennaio 2022

Puntata in onda Lunedì 17 gennaio 2022

Burak, dopo aver visto Eda insieme a Serkan, si ubriaca. Poi in riva del mare gli si avvicina Melo, e lui, ancora in preda ai fumi dell'alcol, la bacia.

Puntata in onda Martedì 18 gennaio 2022

Aydan e Ayfer si contendono la piccola Kiraz facendo a gara nel viziarla, e ciò innervosisce Serkan e Eda. In realtà, anche le visioni pedagogiche di questi ultimi divergono.

Puntata in onda Mercoledì 19 gennaio 2022

Aydan e Ayfer hanno delle forti divergenze sulla scuola che dovrà frequentare Kiraz. Melek è innamorata di Burak e lui sembra ricambiare i suoi sentimenti.

Puntata in onda Giovedì 20 gennaio 2022

Eda si licenzia dall'hotel dopo aver scoperto che Deniz ha cacciato Kerem. La Yildiz, prima di andarsene, chiede a Kerem di presentare a Nese e Hakan il progetto realizzato per l'albergo. Dopo un po' di panico iniziale, il ragazzo riesce nel suo incarico, anche grazie all'aiuto di Pina.

Puntata in onda Venerdì 21 gennaio 2022

Deniz, dopo aver saputo che Nese sponsorizzerà il progetto dei giardini di Eda, si pente di aver perso la ragazza e Kerem. Intanto Serkan scopre di aver vinto la scommessa che gli consentirà di rimanere altre due settimane insieme a Eda e Kiraz dopo aver origliato una conversazione tra la Yildiz e Melo.

