Una Vita Anticipazioni 20 Gennaio 2022: Fabiana rischia di compromettere i piani criminali di Roberto e Sabina!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 20 gennaio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.25 su Canale5: Fabiana annuncia agli Olmedo che organizzerà una colletta per aiutarli a riaprire il ristorante a tempo pieno e i due temono che questo interferirà con i loro piani.

Una Vita Anticipazioni: Nessuno ad Acacias sospetta delle vere intenzioni degli Olmedo

Gli Olmedo sono degli esperti furfanti, nel corso delle puntate abbiamo infatti scoperto che i due anziani nuovi proprietari del Secolo XX, hanno alle spalle una lunga carriera fatta di rapine. Da tempo stanno progettando di svuotare il caveau della Banca confinate proprio con il loro locale, i segnali sono chiari: non solo i due hanno dimostrato di non avere alcuna esperienza nell'ambito della ristorazione, ne grande propensione per gli affari, ma hanno anche iniziato ad investire molte risorse in una sospetta ristrutturazione delle cantine della locanda. Eppure, nonostante lo strano comportamento della coppia, nessuno sembra mostrare più dubbi: gli Olmedo saranno pure bizzarri, ma sono brave persone!

Una Vita Anticipazioni: gli Olmedo hanno stretto molte amicizie... pericolose!

Appena giunti nel quartiere Roberto e Sabina hanno avuto tutti gli occhi puntati addosso, gli abitati di Acacias hanno mostrato grande diffidenza, il tempo però ha cambiato le cose, i vicini sospettosi infatti, hanno piano piano imparato a conoscerli ed apprezzarli. Da quando poi Sabina ha salvato Lolita e la sua bottega da un pericoloso rapinatore, le donne del quartiere hanno iniziato a stimarla davvero. Il suo involontario gesto eroico le ha fatto infatti guadagnare grande rispetto, ma anche stringere qualche amicizia di troppo...

Fabiana organizza una colletta per Roberto e Sabina, ignara delle loro vere intenzioni! Nella Puntata di Una Vita del 20 gennaio 2022

Quella di Acacias è una comunità molto unita e quando un membro del quartiere si trova in difficoltà tutti i vicini sono pronti ad intervenire per dargli una mano. Fabiana, ormai affezionata alla coppia, si farà infatti portavoce del loro disagio. I due sono stati costretti a ridurre l'orario lavorativo almeno per qualche tempo, in realtà si tratta di un espediente per agire indisturbati e mettere a segno la famosa rapina, ma la Perez che non immagina certo le vere intenzioni della coppia, decide di prodigarsi per aiutarli a completare in tempi brevissimi i dispendiosi lavori di ristrutturazione, secondo la coppia, necessari per riuscire ad offrire un buon servizio. Nella Puntata in onda la vedremo infatti la donna organizzare una colletta per Sabina e Roberto. Come reagiranno i due, ma soprattutto come riusciranno a frenare l'entusiasmo e la generosità dell'ex domestica?

