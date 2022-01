Love is in the Air Anticipazioni 20 gennaio 2022: doccia fredda per Melo, Burak ama Eda!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Melo scoprirà che Burak non ricambia i suoi sentimenti.

Ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 20 gennaio 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale 5, Burak ha baciato Melo, dopo aver assunto una quantità spropositata di alcol a causa della delusione di vedere Eda e Serkan insieme. Melo è convinta di essersi innamorata di Burak e che lui ricambi i suoi sentimenti, ma non immagina che ciò che l’attende non è affatto un lieto fine.

Melo innamorata di Burak nella Puntata di Love is in the Air del 20 gennaio 2022

Burak ha baciato Melo, sorprendendo l’amica di Eda che ora è più confusa che mai. Ignorando il fatto che Burak fosse completamente ubriaco a causa della Yildiz, che ormai ha chiarito di non aver mai smesso di amare Serkan e ha messo un freno a tutte le fantasie romantiche dell’amico, Melo comincia a riflettere sui proprio sentimenti e si rende conto di provare qualcosa in più che semplice amicizia per Burak.

Anticipazioni Love is in the Air: Melo affronta Burak

Dopo aver ricevuto un bacio da capogiro, Melo ha iniziato a guardare Burak sotto una luce diversa, rendendosi conto di essere innamorata dell’uomo. Dopo aver evitato di rimanere da sola con Burak per alcuni giorni, Melo ha capito di doverlo affrontare per chiarire la situazione, certa che Burak ricambi i suoi sentimenti. La povera amica di Eda sta per ricevere una terribile doccia fredda…

Love is in the Air Anticipazioni: Burak ama Eda!

Melo incontra Burak e decide di parlare a cuore aperto per capire se lui è pronto a fare coppia fissa, gettandosi in una nuova storia d’amore. Burak, tuttavia, non ricorda di aver baciato Melo per quanto era ubriaco e finisce con il rivelarle di essere ancora profondamente innamorato di Eda e di soffrire per il riavvicinamento tra la paesaggista e Serkan.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5.