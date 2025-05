Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 30 maggio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 30 maggio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 30 maggio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 maggio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 30 maggio 2025 - per Bill Spencer sta per cominciare un nuovo capitolo anche se lui ancora non lo sa. Lo Spencer si recherà a Il Giardino pronto a tormentare Sheila ancora una volta. Il magnate non smetterà mai di volere la Carter fuori dai piedi e ogni occasione è buona per dirgliene quattro e magari riuscire a liberarsi di lei. Peccato che la giornata passata al ristorante si riveli molto più complessa del previsto. Dollar Bill si scontrerà con qualcuno del passato e per lui niente sarà più lo stesso. Intanto Zende non riuscirà più a trattenere la sua rabbia. Il ragazzo si lamenterà con Ridge di essere stato escluso dalla nuova collezione di Eric. Il giovane stilista sarà la colpa allo zio per aver favorito suo figlio invece che un designer più esperto come lui...

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 30 maggio 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 30 maggio 2025 - Ozan chiede ad Oltan d'iscrivere la sua società ad un bando di finanziamento per poter presentare un suo progetto che prevede l'uso di titanio nelle fondamenta degli edifici. Intanto, Oylum incontra Tolga per infrangere il suo sogno di una fuga romantica: la giovane gli dice chiaramente che non dovranno mai più vedersi. Yesim, invece, rivela a Tarik che un uomo l'ha minacciata con la pistola; l'avvocato, allora, inizia a pensare che dei criminali abbiano preso di mira la sua nuova attività...

The Family: Quello che accade oggi, 30 maggio 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 30 maggio 2025 - Devin e Hulya, supportate da Ekrem, Iskender e Turgut, stanno indagando su ciò che è accaduto ad Aslan. Un cameriere che era di turno la sera del matrimonio racconta loro di aver notato un uomo comportarsi in modo strano; la psicologa capisce che il soggetto in questione soffre di un disturbo ossessivo-compulsivo. Dopodiché, guardando i filmati delle videocamere di sicurezza, Devin individua il sicario che stanno cercando, e la suocera sostiene di conoscerlo: è Behram, un ragazzo di Adana. Le due discutono sul possibile mandante dell'attentato: oltre a Nedret e Bedri, nella lista dei sospettati ci sono anche Ibrahim e Cihan, il quale sta per convolare a nozze con Serap. In un secondo momento, Hulya si reca alla Villa per andare a trovare il cognato, che è stato dimesso dall'ospedale. Prima, tuttavia, la signora viene consolata dalla cognata: Nedret la incoraggia amorevolmente. Poi, Hulya chiede ad Ibrahim se abbia fatto sparare ad Aslan, ed inoltre gli comunica anche che la sua situazione è compromessa: resterà paralizzato...

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 30 maggio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 30 maggio 2025 - Don Alonso e Cruz parleranno delle nozze segrete di Manuel, che la marchesa è riuscita a impedire. La nobile rivelerà al marito di aver corrotto il parroco per non far celebrare il matrimonio. Il marchese, soddisfatto delle azioni della moglie ma preoccupato che il loro figlio continui con questi propositi, proporrà alla consorte di sotterrare l'ascia di guerra e di stringere un'alleanza per separare i due innamorati. Intanto Jana informerà Manuel di voler tornare a lavoro ma il ragazzo le farà notare che sarà impossibile. Tutti ormai sanno della loro relazione e non è più decoroso che lei si occupi di compiti umili. Santos, tornato a lavoro a pieno regime, rimprovererà Marcelo per non aver svolto a dovere il suo lavoro...

