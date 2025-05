Beautiful Anticipazioni Puntate dal 25 al 31 maggio 2025: Liam scopre che Hope va a letto con Thomas mentre Zende si ribella!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 25 al 31 maggio 2025. Ecco le anticipazioni settimanali, episodio dopo episodio, della Soap in onda su Canale5.

Beautiful ci aspetta con un'altra settimana ricca di novità e colpi di scena. Le anticipazioni settimanali ci rivelano che nelle puntate in onda dal 25 al 31 maggio 2025, Zende affronta Ridge e gli rivela di pensare che lui faccia favoritismi e abbia permesso a RJ di lavorare con Eric. Intanto Hope gela Brooke e Liam, ribadendo di essere felice con Thomas e di voler stare con lui. RJ e Luna cenano a casa di Finn e Steffy e la Nozawa è entusiasta. La ragazza rivela tutto a sua madre Poppy che però rimane turbata da un inaspettato incontro a Il Giardino con Bill Spencer, che pare conoscerla.

La Soap va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime di Canale5.

Beautiful: Video Riassunto delle puntate dal 25 al 31 maggio 2025

Guarda il video riassunto di Beautiful e poi leggi le anticipazioni complete per scoprire cosa succederà nelle puntate della Soap in onda dal 25 al 31 maggio 2025 su Canale5.

Anticipazioni: Anticipazioni settimanali, puntate dal 25 al 31 maggio 2025

Beautiful: ecco le anticipazioni complete delle puntate dal 25 al 31 maggio 2025

Scopriamo insieme le trame delle puntate di Beautiful in onda da domenica 25 maggio a sabato 31 maggio 2025. Ecco le anticipazioni episodio dopo episodio:

Domenica 25 maggio 2025

Hope non intende permettere che qualcuno metta il becco nella sua relazione con Thomas, nemmeno se si tratta di sua madre. La ragazza difende il Forrester da Brooke e ribadisce di esser convinta che il ragazzo sia cambiato e che non abbia più alcuna ossessione per lei ma che la ami sinceramente. La giovane Logan ribadisce anche che Liam è sempre stato ambiguo e con il cuore diviso tra lei e Steffy, cosa che lo ha reso incapace di essere a lei completamente devoto. Intanto Steffy torna a casa devastata dopo la notizia della morte di Eric. La bruna si confida con Finn e gli chiede un parere medico. Purtroppo il dottore non può rassicurarla visto che non ha informazioni su quello che sta accadendo a suo nonno e non può fare nessuna diagnosi.

Lunedì 26 maggio 2025

Hope ha preparato una serata romantica per lei e Thomas e attende che il ragazzo arrivi. Brooke, dopo essere stata gelata dalla figlia, decide di raggiungere il Forrester alla maison e di fermarlo. La Logan senior inveisce contro il ragazzo e gli rivela di pensare che lui non sia cambiato e che possa essere un pericolo per sua figlia. La bionda ammette che lui sia migliorato ma conferma di non esseere per nulla sicura che possa aver recuperato la sua stabilità mentale… e forse mai lo farà. Thomas cerca di rassicurarla spiegandole ancora una volta di volere solo il bene per Hope, di cui è sinceramente innamorato.

Martedì 27 maggio 2025

Steffy e Finn invitano a cena RJ e Luna. La Nozawa è molto felice di questo invito e vorrebbe fare una bella impressione sulla Forrester. Per lei Steffy Forrester non è solo la sorellastra del suo innamorato ma è anche una figura iconica della moda e, per questo, desidera piacerle. La serata si rivela molto piacevole e la figlia di Ridge mostra apprezzamento e gratitudine per la ragazza, che ha supportato suo fratello in questo difficile periodo.

Mercoledì 28 maggio 2025

Hope sta aspettando Thomas ma al suo posto, allo chalet, arriva Liam, che vuole parlare con la sua ex moglie riguardo alla loro figlia Beth. Il giovane trova la ragazza in lingerie e capisce che sta aspettando qualcuno che non vuole nemmeno nominare. Intanto Brooke continua ad accusare Thomas di essere lui la causa della fine del matrimonio tra sua figlia e lo Spencer. Thomas tenta di non perdere la pazienza e ribadisce alla Logan di volere il bene di Hope che merita un uomo che la metta al primo posto e che non rinunci mai a lei. Il ragazzo si dice persino convinto che Hope lo ami davvero.

Giovedì 29 maggio 2025

Liam è sconvolto dal vedere Hope in lingerie ma soprattutto rimane di stucco quando la ragazza gli dice di vivere con Thomas una relazione senza impegni. La bionda confessa di non escludere che in futuro tra loro possa esserci qualcosa di più serio. Liam le chiede se tra lei e Thomas sia già avvenuto qualcosa e rimane basito quando la sua ex moglie gli conferma che sì, tra lei e il figlio di Ridge ci sono rapporti intimi. Hope cerca di spiegare al padre di sua figlia che probabilmente lui non si è mai reso conto di quello che davvero lei volesse mentre Thomas le sta dimostrando di amarla per come è fatta. Il figlio di Bill, preoccupato, tenta di farle cambiare rotta ma purtroppo deve arrendersi, soprattutto perché Thomas fa capolino in casa.

Venerdì 30 maggio 2025

Zende è infuriato e trova il coraggio di affrontare una volta per tutte l’argomento che lo ha tormentato per tutto questo tempo. Il ragazzo chiede allo zio perché sia stato scartato dal progetto di Eric a favore di RJ. Ridge gli dice che la decisione è stata di suo nonno e decide di non rivelargli della sua malattia. Zende non riesce a capire ed è sempre più nervoso, soprattutto perché ora che la Hope for the Future è temporaneamente sospesa, crede che il Forrester stia facendo favoritismi come successo con Thomas.

Sabato 31 maggio 2025

Luna incontra Poppy a Il Giardino e le racconta di quanto stia bene alla Forrester e di come Finn e Steffy, da cui è stata a cena, siano stati carini con lei. La giovane rivela di avere una profonda ammirazione per Steffy. Proprio in quel momento Bill fa capolino nel locale e ne approfitta per tornare ad avvertire Sheila di stare lontana dalla sua famiglia. La Carter non si lascia intimidire e ribadisce di essere cambiata e finalmente felice grazie a Deacon e al suo nuovo lavoro.

Poco dopo Bill nota un volto famigliare tra i clienti del ristorante. Lo Spencer si avvicina a Poppy e Luna e chiede alla donna se per caso si siano già visti. La Nozawa risponde in maniera molto piccata e risponde di non avere idea di chi lui sia. RJ intanto si confida con Ridge e gli confessa di essere infastidito dall’ostilità mostrata da Zende. Ridge gli spiega che suo nipote ha solo paura di essere messo in disparte e teme che Eric preferisca un altro nipote invece che lui, che ha più esperienza. RJ spinge il padre a raccontare ogni cosa al cugino ma il designer preferisce tenere per sé questa informazione.

Zende si sfoga con Thomas e Hope e confessa di essere molto infastidito dalla sospensione della Hope for the Future. Il giovane crede che questa mossa sia stata solo un pretesto per permettere a RJ di superare tutti e di fare esperienze con Eric. Il ragazzo ammette di voler lavorare pure lui con suo nonno e pensa che avrebbe dovuto esserci lui al posto del cugino. In ospedale, Finn torna a parlare con Li di Luna e Poppy, sperando di ottenere, almeno stavolta, qualche informazione in più e magari di convincere la madre a concedere una chance alla sorella.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.