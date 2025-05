La Promessa Anticipazioni dal 25 al 31 maggio 2025 Cruz impedisce le nozze di Jana e Manuel

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate de La Promessa in onda dal 25 al 31 maggio 2025 su Canale5. Ecco le anticipazioni degli episodi della Soap di Rete4.

Scopriamo cosa succederà nelle puntate de La Promessa in onda ddal 25 al 31 maggio 2025. Nella settimana vedremo Cruz impedire le nozze di Manuel e Jana, grazie al diario rubato a Maria. Mentre Ayala e Margarita discutono del futuro trasferimento al palazzo del conte dopo le nozze, Curro svela a Manuel la vera identità di Julia e Martina si mostra gelosa dell'amicizia tra la ragazza e Curro. Amalia affronta Vera perché vuole che le restituisca il denaro rubato da casa prima della sua fuga, ma lei non ha più nemmeno una moneta, mentre Pelayo è arrabbiato con Catalina a causa di Adriano e non riesce a perdonarla.

La Soap va in onda dal lunedì alla domenica, alle ore 19.35 su Rete4.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 25 al 31 maggio 2025

Domenica 25 maggio 2025

Rómulo si confida con Burdina rivelando che Pia è ancora viva e che hanno inscenato la sua morte. Sospettando da tempo che Pia sia ancora viva, il sergente si fa condurre da lei per ascoltare la sua versione dei fatti. Nel frattempo, Petra mette sotto torchio Jana per scoprire la data del matrimonio, e Cruz fa lo stesso con Manuel. Petra, poi, restituisce a Santos il quaderno di Maria.

Lunedì 26 maggio 2025

Amalia affronta Vera: vuole che le restituisca il denaro che ha sottratto da casa e lei, dopo aver inizialmente negato di aver preso quei soldi, ammette di non avere più la somma e di non poterla dunque restituire. Pia si prepara a partire per Badajoz a trovare Diego, con il consenso di Rómulo mentre Cruz è sempre più fredda e distaccata con Alonso.

Martedì 27 maggio 2025

Curro e Julia nutrono una stima reciproca ma Martina è gelosa e invita Julia ad andarsene, scatenando l’immediata difesa di Curro che le dice che può restare quanto vuole. Nel frattempo, Jana e Manuel si recano in chiesa per sposarsi ma, invece del sacerdote, trovano Cruz ad attenderli. La marchesa riesce a impedire le nozze e convince Manuel a tornare a casa, mentre Jana si rifugia da Ramona. Maria, inviata da Manuel, la raggiunge e scopre che è stato proprio attraverso il suo quaderno che Cruz ha scoperto tutto sul matrimonio segreto. Proseguono i preparativi per le nozze di Margarita e il conte de Ayala, anche se lei si confida con la figlia perché è spaventata dal fatto di non essere felice e coinvolta come durante il suo primo mstirmonio. Martina si pente del suo comportamento con Julia, e torna sui propri passi trascorrendo con lei e Curro una spensierata mattinata giocando a badminton.

Mercoledì 28 maggio 2025

Preoccupata per Catalina, Simona chiede spiegazioni a Pelayo il quale, tuttavia, si rifiuta di parlare. Mentre il rapporto tra Petra e Santos sembra rafforzarsi, quello tra Teresa e Marcelo è sempre più teso. Ma non è il solo. Vera e sue madre sono in tensione dal momento che la duchessa continua a pretendere la restituzione del denaro sottratto da casa.

Giovedì 29 maggio 2025

Manuel confida ad Alonso che dietro l’annullamento del matrimonio c’è la mano di Cruz, mentre Teresa informa il resto della servitù della decisione di Manuel. Nel frattempo, Vera racconta a Lope che sua madre continua a chiederle di restituire il denaro rubato quando è fuggita di casa, e lui le suggerisce di accusare la marchesa.

Venerdì 30 maggio 2025

Ayala e Margarita discutono del futuro trasferimento al palazzo del conte dopo le nozze: lui vuole che Martina vada a vivere con loro ma Martina ha altre intenzioni, e chiede ai marchesi di poter rimanere a palazzo. Nel frattempo, mentre Santos rimprovera Marcelo per aver sistemato male una camicia, Jana annuncia a Manuel di voler riprendere a lavorare. Dal momento che, tuttavia, ora tutti sono al corrente della loro relazione, Jana non potrà più occuparsi di umili mansioni. Cruz rivela ad Alonso di aver corrotto il parroco per impedire le nozze tra Manuel e Jana e lui le propone di stringere un’alleanza per mettere fine alla relazione tra i due.

Sabato 31 maggio 2025

Pelayo è arrabbiato con Catalina a causa di Adriano e non riesce a perdonarla. Nel frattempo, Amalia confessa a sua figlia che la famiglia è in crisi e che vorrebbe recuperare i soldi da Vera per questo motivo, così la ragazza le rivela che l’intera somma è finita nelle mani di Cruz. Curro svela a Manuel la vera identità di Julia e Margarita vorrebbe convincere Martina ad andare a vivere con lei. Dispiaciuta per aver giocato un ruolo nel matrimonio fallito, Maria accusa Petra di aver sottratto il suo quaderno e averlo consegnato alla marchesa. Manuel, invece, vuole ancora sposare Jana mentre Amalia chiede a Lope di lasciare Vera e di convincerla a tornare a casa.

