The Family Anticipazioni Puntate dal 26 al 30 maggio 2025: Aslan in punto di morte, qualcuno gli ha sparato!

Scopriamo le Anticipazioni delle puntate della seconda stagione della soap opera turca The Family in onda dal 26 al 30 maggio 2025 su Canale 5. Ecco il riassunto di ciò che accadrà negli episodi della settimana!

Lunedì 26 maggio 2025

Devin ha scoperto che Ergun è in combutta con Hulya. Lui nega, ma per la giovane è un dato di fatto. Dopodiché, Devin ne parla con Nedret. Quest'ultima le domanda che cosa farebbe se venisse a sapere che in realtà può ancora avere figli: a quel punto, tornerebbe con Alsan? Intanto, in carcere Leyla salva la vita a Melek, presa di mira da un'altra detenuta. Ekrem, invece, ha un difficile faccia a faccia con Yagmur; in seguito, lei respinge bruscamente Bedri. Nel frattempo, Cihan va a far visita a Serap, ancora dietro le sbarre. Lui le fa una dichiarazione d'amore in piena regola, poi la implora di aiutare Leyla e le promette che l'aiuterà a sua volta. Per finire, ha inizio la notte dell'henné di Elif.

Martedì 27 maggio 2025

Mentre Aslan e Devin si stanno godendo una serata d'affari come una vera coppia, alla Villa sono in corso i festeggiamenti della notte dell'hennè di Elif. Intanto, Ekrem alza un po' troppo il gomito, e Yagmur vive una serata a dir poco adrenalinica con Bedri. Quando quest'ultimo rincasa, assiste all'arresto di Nedret, accusata dell'omicidio di suo marito. Hulya rivendica di averla denunciata. Allora, Bedri minaccia la zia di fare del male ad Aslan, poi le confessa di essere l'assassino di suo padre. Cihan, invece, confida ad Ilyas che lui e Serap sono innamorati; l'uomo vuole organizzare il loro matrimonio non appena la figlia uscirà di prigione. Nel frattempo, Devin ricatta il preside della scuola dei piccoli Zeynep e Kaya affinché li riammetta.

Mercoledì 28 maggio 2025

Bedri scopre che Aslan ha stretto un nuovo accordo, e che quindi vuole cacciarlo dal porto. Tra i due esplode un'accesa discussione. Allora, Bedri telefona a Nedret per informarla sulla decisione di Aslan. Intanto, Hulya viene informata del risveglio di Ibrahim. Cihan, invece, sta minacciando apertamente Aslan: se farà in modo che Serap resti dietro le sbarre, allora lui lo farà uccidere. Nel frattempo, Leyla raggiunge Melek in infermeria, ma quest'ultima si è già scolata una boccetta per suicidarsi: lo ha fatto per proteggere la figlioletta dall'avvocatessa. La giovane, però, le mostra una foto che testimonia l'arresto di Serap. Per finire, hanno inizio i festeggiamenti delle nozze di Ekrem ed Elif. Yagmur vede delle immagini sui social e s'incupisce tanto che si attacca alla bottiglia. Nel mentre, Nedret e Bedri sono pronti a vendicarsi di Aslan che li ha pugnalati alle spalle.

Giovedì 29 maggio 2025

Yagmur arriva ubriaca al matrimonio di Ekrem ed Elif, ma per fortuna Bedri la intercetta per tempo e la porta via. Nel corso della cerimonia, Aslan e Devin si riavvicinano, tanto che lui si allontana per andare ad aspettarla in una camera da letto. Qui, però, lo raggiunge a sorpresa un sicario che gli spara. La giovane lo trova quasi esanime e, piangendo ed urlando, chiama aiuto. Aslan viene ricoverato d'urgenza e sottoposto immediatamente ad un delicato intervento chirurgico. E mentre Serap viene scagionata, i medici comunicano ai famigliari del biondo che l'operazione è andata bene, quindi dovrebbe farcela. Devin ed Hulya decidono di collaborare per il bene di Aslan.

Venerdì 30 maggio 2025

Devin e Hulya, supportate da Ekrem, Iskender e Turgut, stanno indagando su ciò che è accaduto ad Aslan. Un cameriere che era di turno la sera del matrimonio racconta loro di aver notato un uomo comportarsi in modo strano; la psicologa capisce che il soggetto in questione soffre di un disturbo ossessivo-compulsivo. Dopodiché, guardando i filmati delle videocamere di sicurezza, Devin individua il sicario che stanno cercando, e la suocera sostiene di conoscerlo: è Behram, un ragazzo di Adana. Le due discutono sul possibile mandante dell'attentato: oltre a Nedret e Bedri, nella lista dei sospettati ci sono anche Ibrahim e Cihan, il quale sta per convolare a nozze con Serap. In un secondo momento, Hulya si reca alla Villa per andare a trovare il cognato, che è stato dimesso dall'ospedale. Prima, tuttavia, la signora viene consolata dalla cognata: Nedret la incoraggia amorevolmente. Poi, Hulya chiede ad Ibrahim se abbia fatto sparare ad Aslan, ed inoltre gli comunica anche che la sua situazione è compromessa: resterà paralizzato.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.25.