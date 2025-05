Beautiful Anticipazioni Puntata del 30 maggio 2025: Bill torna a pungolare Sheila ma sarà lui a essere tormentato dal passato

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata in onda il 30 maggio 2025 su Canale5. Le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Bill tornerà a Il Giardino per tormentare Sheila ma finirà per essere tormentato lui da un incontro con il passato...

Per Bill Spencer sta per cominciare un nuovo capitolo anche se lui ancora non lo sa. Nella puntata di Beautiful in onda il 30 maggio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, lo Spencer si recherà a Il Giardino pronto a tormentare Sheila ancora una volta. Il magnate non smetterà mai di volere la Carter fuori dai piedi e ogni occasione è buona per dirgliene quattro e magari riuscire a liberarsi di lei. Peccato che la giornata passata al ristorante si riveli molto più complessa del previsto. Dollar Bill si scontrerà con qualcuno del passato e per lui niente sarà più lo stesso. Intanto Zende non riuscirà più a trattenere la sua rabbia. Il ragazzo si lamenterà con Ridge di essere stato escluso dalla nuova collezione di Eric. Il giovane stilista sarà la colpa allo zio per aver favorito suo figlio invece che un designer più esperto come lui.

Beautiful Anticipazioni: Bill pronto a tormentare di nuovo Sheila

Sheila ha cambiato vita e ora lavora in pianta stabile a Il Giardino. La Carter ha accettato la proposta di matrimonio di Deacon ed è molto felice di questa grande opportunità. Ha dovuto però accantonare, per il momento, il desiderio di ricucire con suo figlio e ha persino dovuto mandare giù, senza reagire e senza cercare vendetta, lo schiaffo di Steffy. La rossa sta tentando di non lasciarsi trascinare dalle sue intenzioni bellicose ma non è facile riuscirci, soprattutto se elementi come Bill Spencer continuano a tormentarti. Dollar Bill non perde occasione di presentarsi da lei per pungolarla a dovere e lo farà anche nella puntata di Beautiful del 30 maggio 2025. Peccato che stavolta ci sarà per lui una strana sorpresa dal passato.

Beautiful: Bill pronto a un tuffo nel passato

Bill arriverà al ristorante sicuro di divertirsi nel tormentare Sheila e in effetti avrà una grande soddisfazione nel pungolarla e nel ribadirle quanto la odi. La Carter cercherà di non farsi turbare più di tanto dalle sue parole e di mantenersi professionale. Peccato però che i commenti poco piacevoli dello Spencer le diano molto fastidio e debba farsi una vera e propria violenza nel non far uscire il demonio che è in lei. Ma a un certo punto l’attenzione del magnate sarà catturata da una presenza in uno dei tavoli accanto. Bill vedrà una persona che è certo di conoscere ma di cui non ricorda il nome né tantomeno dove l’abbia già vista. Questo individuo sarà Poppy, nel locale insieme a Luna, che le sta raccontando entusiasta della cena a casa di Steffy.

Zende non ci sta più! Ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful

Alla Forrester non è ancora tempo di ristabilire tutti gli equilibri. La malattia di Eric è ancora un tassello da sistemare o meglio da affrontare con coraggio. Ridge ne è consapevole e vuole al più presto trovare una soluzione. Lo stilista si troverà a calmare Zende, furioso per non essere stato chiamato a lavorare accanto a suo nonno. Il ragazzo avrebbe voluto collaborare con Eric ma soprattutto non sopporta che al suo posto ci sia stato RJ. Zende accuserà lo zio di aver fatto sempre favoritismi per i suoi figli, a scapito di chi in azienda lavora da più tempo e ha molta esperienza come lui. Il Forrester senior cercherà di fargli capire che questa decisione non è dipesa da lui e che a scegliere RJ è stato Eric in persona. Ovviamente si guarderà bene dal confessare al nipote che suo nonno è malato e che tutto sia successo per via del male incurabile che sta tormentando il patriarca.

