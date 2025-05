Tradimento Anticipazioni 30 maggio 2025: Yesim minacciata di morte!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 30 maggio 2025 su Canale 5 rivelano che Yesim rivela a Tarik che le è stata puntata contro una pistola...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento sono scoppiettanti. Nell'episodio in onda il 30 maggio 2025 alle 14:10, Ozan chiede ad Oltan d'iscrivere la sua società ad un bando di finanziamento per poter presentare un suo progetto che prevede l'uso di titanio nelle fondamenta degli edifici. Intanto, Oylum incontra Tolga per infrangere il suo sogno di una fuga romantica: la giovane gli dice chiaramente che non dovranno mai più vedersi. Yesim, invece, rivela a Tarik che un uomo l'ha minacciata con la pistola; l'avvocato, allora, inizia a pensare che dei criminali abbiano preso di mira la sua nuova attività...

Tradimento: Ozan fa una particolare proposta ad Oltan...

Ozan sta per avanzare una particolare richiesta ad Oltan. Il giovane chiede all'imprenditore d'iscrivere la sua società ad un bando di finanziamento per poter presentare un suo progetto; il problema è che la sua idea prevede l'uso del titanio nelle fondamenta degli edifici. Che cosa gli risponderà Oltan? Ma, soprattutto, che cosa ne penserebbe Guzide, se venisse a sapere che Ozan si è messo in testa di portare avanti un progetto eticamente scorretto? Di certo, essendo una donna integerrima, la giudice non ne sarebbe orgogliosa...

Oylum respinge Tolga... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Tolga, ancora innamorato com'è di Oylum, non demorde: è determinato come non mai a convincerla che, nonostante tutto, abbiano ancora una chance per poter provare a costruire un futuro insieme. Tuttavia, lei non sembra dello stesso avviso. Infatti, benché anche Oylum nutra sempre un forte sentimento nei confronti del suo ex, crede che, dopo aver preso strade separate, non abbiano nessuna possibilità di tornare indietro; in fin dei conti, sono entrambi sposati con altre persone. Per tale ragione, seppur a malincuore, la mora si ritrova a dover infrangere il sogno di Tolga di una fuga romantica, aggiungendo persino che la cosa migliore è che non si rivedano più...

Yesim minacciata di morte, nelle Anticipazioni della puntata del 30 maggio 2025 di Tradimento

Yesim sta per fare una rivelazione sconvolgente a Tarik. La donna, poco dopo aver sposato l'avvocato, ha dato avvio alla sua impresa di pulizie, "Lo splendore di Oyku", che, tra l'altro, sembra riscuotere grande successo. Purtroppo, però, un "incidente di percorso" sta per rimettere tutto in discussione. Yesim confessa con fare concitato a Tarik che un losco individuo l'ha minacciata con la pistola. A questo punto, l'uomo inizia a pensare che dei criminali abbiano preso di mira la nuova attività della moglie... ma sarà davvero così oppure c'è qualcos'altro sotto?

