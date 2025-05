The Family Anticipazioni 30 maggio 2025: Devin e Hulya alleate per Aslan!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 30 maggio 2025 su Canale 5: Devin e Hulya stringono un'inedita alleanza per rintracciare il mandante dell'attentato ai danni di Aslan!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family sono emozionanti. Nell'episodio in onda il 30 maggio 2025 alle 16:25, Devin e Hulya, supportate da Ekrem, Iskender e Turgut, stanno indagando su ciò che è accaduto ad Aslan. Un cameriere che era di turno la sera del matrimonio racconta loro di aver notato un uomo comportarsi in modo strano; la psicologa capisce che il soggetto in questione soffre di un disturbo ossessivo-compulsivo. Dopodiché, guardando i filmati delle videocamere di sicurezza, Devin individua il sicario che stanno cercando, e la suocera sostiene di conoscerlo: è Behram, un ragazzo di Adana. Le due discutono sul possibile mandante dell'attentato: oltre a Nedret e Bedri, nella lista dei sospettati ci sono anche Ibrahim e Cihan, il quale sta per convolare a nozze con Serap. In un secondo momento, Hulya si reca alla Villa per andare a trovare il cognato, che è stato dimesso dall'ospedale. Prima, tuttavia, la signora viene consolata dalla cognata: Nedret la incoraggia amorevolmente. Poi, Hulya chiede ad Ibrahim se abbia fatto sparare ad Aslan, ed inoltre gli comunica anche che la sua situazione è compromessa: resterà paralizzato...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 26 al 30 maggio 2025.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.25.