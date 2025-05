Tradimento Anticipazioni Puntate dal 25 al 31 maggio 2025: Berham muore, Oylum pianta in asso Tolga

Anticipazioni TV

Ecco nel dettaglio le Anticipazioni delle Puntate di Tradimento che andranno in onda dal 25 al 31 maggio 2025!

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Tradimento. Questi episodi andranno in onda dal 25 al 31 maggio 2025 su Canale 5, tutti i giorni nel daytime e la domenica in prima serata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà la prossima settimana.

Tradimento: Le Anticipazioni degli episodi dal 25 al 31 maggio 2025

Anticipazioni Tradimento: Ipek svela la sua malattia

Neva, l’ex babysitter di Ipek, affronta Azra pretendendo indietro la sua auto ma lei le rivela di averla venduta, certa che Ipek non potrà tradirla. Ipek accorre furiosa, trovata a battere i pugni sulla porta da Yesim, mentre Guzide è furiosa con Sezai e gli restituisce la collana con la stella di Sirio. L’uomo vorrebbe farle cambiare idea su Ipek ma non ci riesce, così inizia a riflettere seriamente sulle ultime vicende che riguardano la figlia, scoprendo che ha donato un milione di lire a una fondazione benefica, e deduce gli stia mentendo su più fronti. Sezai vuole vederci chiaro, mentre Ipek acquista una villa immensa da usare come deposito per borse e scarpe, pur continuando a vivere col padre. Avendo compreso che c’è qualcosa sotto, Sezai si scusa con Guzide mentre Ipek fa qualcosa di inaspettato quando Selin e Azra denunciano Tolga alla polizia, ovvero Oltan e gli rivela la verità su Azra. Più tardi, Sezai e Guzide scoprono che Ipek soffre di oniomania e che ha venduto casa e ristorante per comprare un’auto ad Azra che si scopre essere la nipote di Tarik. Ipek e il padre hanno un duro confronto e lei confessa di essere malata.

Tradimento Anticipazioni: Behram muore

Dopo aver chiesto a Mualla perché si ostini a non staccare i macchinari a Behram per il quale non ci sono più speranze, Nazan e Oylum trascorrono insieme una serata al ristorante tra reciproche confessioni. Le due rientrano ubriache a casa, accolte con ironia da Kahraman e con irritazione da Mualla. Quest’ultima viene interrotta mentre accudisce Can da Ilknur, che le porta le sue medicine. Can ha rischiato ingerendo accidentalmente una pillola e Oylum ordina a Mualla di stare lontana da suo figlio, sebbene Nazan prova a mantenere la pace. Oylum informa Guzide del malore di Can e la donna corre in ospedale, trattando Nazan con freddezza. Mentre il giorno dopo le due si incontrano in ufficio per un chiarimento, Vahit arriva a Istanbul deciso a compiere la sua vendetta, ma Mualla lo manda via. Poco dopo, Oylum è furiosa dopo aver saputo dell’intervista di Selin e riceve il sostegno di Nazan mentre Mualla sprona Kahraman a conquistare Oylum prima della morte di Behram per tenere saldo l’erede Dicleli. Infine, Behram muore e Oylum, sconvolta, viene rapita da Vahit ma salvata da Kahraman. Mualla finge che il figlio sia ancora vivo, trasferito in Svizzera per una cura sperimentale, mentre Guzide e Nazan sono colpite dalla devozione di Kahraman verso Oylum. La ragazza continua a vivere con Can a casa di Mualla, ma improvvisamente un gruppo di uomini armati irrompe nella villa.

Tradimento nuove puntate: Oylum pianta in asso Tolga

Parlando con Nazan, Oylum ammette di essere incerta sui propri sentimenti per Tolga. Nel frattempo lui esce di prigione e chiama Oylum per incontrarla ma Selin ascolta la telefonata e si scatena una lite furibonda alla quale si unisce anche Serra, che continua ad accusarlo di aver spinto la sorella dalle scale. Mentre Oylum confessa a Guzide che Tolga è il padre di Can e la madre vorrebbe che si allontanasse dall’uomo, Selin dà fuoco ad alcuni vestiti di Tolga e minaccia di incendiare la casa. L’uomo le confessa di essere sempre stato innamorato di Oylum e di aver commesso un errore sposandola così, con l’aiuto di Azra, Selin si vendica registrando un’intervista in cui racconta pubblicamente la relazione tra Oylum e Tolga. Kahraman si precipita da Tolga, senza trovarlo: è con Oylum che infrange i suoi sogni di una fuga insieme, dicendogli che è tutto finito. Nel frattempo, Selin e Azra denunciano Tolga alla polizia che lo arresta spingendo Ipek a rivelare tutta la verità ad Oltan in modo che possa difendere il figlio. Tolga vuole deciso a riconquistare Oylum e assolda Kudret per un piano contro i Dicleli. Selin, invece, vuole lasciare casa ma Oltan cerca di trattenerla.

Anticipazioni Tradimento: Il nuovo sogno di Yesim

Umit e Ozan avvisano Guzide di aver visto visto Gulsum, una sua dipendente, nell’ufficio di Tarik e la giudice capisce così chi l’ha spiata negli ultimi tempi. Poi Guzide scopre chi ha sabotato l’impresa di pulizie di Yesim mentre quest’ultima, spaventata da una minaccia armata, fa credere a Tarik di essere nel mirino della criminalità. Poco dopo Guzide scopre che Tarik ha partecipato alla vendita dell’auto di Ipek e che sta minacciando Yesim per farla chiudere. Yesim propone a Umit e Zeynep di lavorare con lei in una nuova attività di catering, dove Umit sarà lo chef. Durante il primo evento ricevono grandi apprezzamenti e Yesim inizia a sognare di aprire un ristorante.

Tradimento va in onda tutti i giorni a partire dalle 14.10, il sabato alle 15:10 su Canale 5.