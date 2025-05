Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 30 maggio 2025 vedremo Don Alonso proporre a Cruz una tregua per dedicarsi, insieme, a tenere lontani Manuel e Jana. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rete4.

Nella puntata de La Promessa in onda il 30 maggio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, Don Alonso e Cruz parleranno delle nozze segrete di Manuel, che la marchesa è riuscita a impedire. Le anticipazioni della puntata della Soap ci rivelano che la nobile rivelerà al marito di aver corrotto il parroco per non far celebrare il matrimonio. Il marchese, soddisfatto delle azioni della moglie ma preoccupato che il loro figlio continui con questi propositi, proporrà alla consorte di sotterrare l’ascia di guerra e di stringere un’alleanza per separare i due innamorati. Intanto Jana informerà Manuel di voler tornare a lavoro ma il ragazzo le farà notare che sarà impossibile. Tutti ormai sanno della loro relazione e non è più decoroso che lei si occupi di compiti umili. Santos, tornato a lavoro a pieno regime, rimprovererà Marcelo per non aver svolto a dovere il suo lavoro.

La Promessa Anticipazioni 30 maggio 2025: Don Alonso e Cruz alleati per separare Manuel e Jana

Cruz ha fermato le nozze di Manuel e ha impedito che suo figlio mettesse la famiglia alla berlina. Il giovane marchese è infuriato con sua madre e ha cercato l’appoggio di suo padre, speranzoso che almeno lui gli dia una mano a essere felice con accanto la donna che ama. Don Alonso non sarà però disposto a vedere il suo erede sposato con una cameriera; non potrà permettere che il rampollo di casa Lujàn si unisca in matrimonio a una persona senza dote. Per questo motivo si riavvicinerà a Cruz - che gli racconterà come ha fatto a scoprire tutto e di come abbia corrotto il parroco per impedire il fattaccio - per proporle di sotterrare l’ascia di guerra e di unire le forze per separare i due innamorati per sempre.

La Promessa Anticipazioni: Jana non può più tornare a lavoro

Jana informerà Manuel di voler tornare alla tenuta e di voler riprendere il suo lavoro. La ragazza non può permettersi di rimanere a lungo nascosta a casa di Ramona e spererà di poter ricominciare le sue faccende a La Promessa. Il marchese la informerà che tutto ciò non sarà più possibile. Tutti ormai sono al corrente del loro rapporto e non è più decoroso che lei svolga delle mansioni umili; dovrà rinunciare alla sua vecchia vita e lo dovrà fare come fidanzata dell’erede del marchesato di Lujàn. Per Jana sarà una situazione difficile da accettare ma avrà anche paura che Cruz possa prenderla ancora più di mira.

Marcelo sempre più nei guai, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Teresa e Marcelo sono sempre più in crisi e la colpa è del giovane cameriere, che sta combinando sempre più guai. Petra ha cercato di incastrarlo, facendogli quasi avvelenare Julia ed è chiaro che qualunque altra mossa falsa gli costerà il posto e con lui cadrà pure sua moglie. Santos ci metterà il carico da novanta, desideroso di liberarsi pure lui del marito della cameriera che Petra tanto odia. Il valletto, tornato in forze, rimprovererà il suo collega per aver sistemato male una camicia di Curro e lo minaccerà di farlo cacciare, molto presto, dalla tenuta.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 25 al 31 maggio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.