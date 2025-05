Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 26 maggio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 maggio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 26 maggio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 maggio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 26 maggio 2025 - Brooke, dopo aver lasciato Hope, correrà alla Forrester per fermare Thomas, pronto a raggiungere la sua amata allo chalet, per passare una serata romantica insieme. La Logan non riuscirà a trattenere il suo astio e farà schioccare la sua lingua come una lama tagliente. Insulterà il figlio di Ridge e gli dirà di pensare che lui non sia cambiato e che sia il solito scellerato di sempre. Il giovane stilista dovrà difendersi dalla sua matrigna, scatenata più che mai... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 26 maggio 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 26 maggio 2025 - A Guzide non è mai piaciuta la nuova domestica, Gulsum, ed ora sta anche per scoprire perché. Umit ed Ozan fanno una sconvolgente rivelazione alla giudice: hanno visto l'inserviente nell'ufficio di Tarik. Dunque, non c'è altra spiegazione: è stato proprio l'avvocato ad inviare Gulsum a casa di Guzide affinché lei potesse spiarla per conto suo. La donna è furente... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

The Family: Quello che accade oggi, 26 maggio 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 26 maggio 2025 - Devin ha scoperto che Ergun è in combutta con Hulya. Lui nega, ma per la giovane è un dato di fatto. Dopodiché, Devin ne parla con Nedret. Quest'ultima le domanda che cosa farebbe se venisse a sapere che in realtà può ancora avere figli: a quel punto, tornerebbe con Alsan? Intanto, in carcere Leyla salva la vita a Melek, presa di mira da un'altra detenuta. Ekrem, invece, ha un difficile faccia a faccia con Yagmur; in seguito, lei respinge bruscamente Bedri. Nel frattempo, Cihan va a far visita a Serap, ancora dietro le sbarre. Lui le fa una dichiarazione d'amore in piena regola, poi la implora di aiutare Leyla e le promette che l'aiuterà a sua volta. Per finire, ha inizio la notte dell'henné di Elif... Qui la puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 26 maggio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 26 maggio 2025 - Vera si troverà in grande difficoltà con sua madre. Amalia pretenderà che la figlia le restituisca il denaro che ha portato via da casa e la cameriera non potrà farlo, visto la borsa che contiene i suoi soldi non è più nelle sue mani. La ragazza affronterà di petto la duchessa e le dirà che anche se avesse avuto il denaro, non glielo avrebbe comunque ridato. Intanto Pia si preparerà a partire per Badajoz per raggiungere Diego mentre Cruz, al corrente delle nozze di Jana, affilerà sempre più i coltelli per scoprire la data del matrimonio. La marchesa continuerà anche a rimanere fredda e distaccata con Alonso... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

