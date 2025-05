The Family Anticipazioni 26 maggio 2025: Cihan si dichiara a Serap!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 26 maggio 2025 su Canale 5: Cihan apre il suo cuore a Serap...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family sono ricche di colpi di scena. Nell'episodio in onda il 26 maggio 2025 alle 16:25, Devin ha scoperto che Ergun è in combutta con Hulya. Lui nega, ma per la giovane è un dato di fatto. Dopodiché, Devin ne parla con Nedret. Quest'ultima le domanda che cosa farebbe se venisse a sapere che in realtà può ancora avere figli: a quel punto, tornerebbe con Alsan? Intanto, in carcere Leyla salva la vita a Melek, presa di mira da un'altra detenuta. Ekrem, invece, ha un difficile faccia a faccia con Yagmur; in seguito, lei respinge bruscamente Bedri. Nel frattempo, Cihan va a far visita a Serap, ancora dietro le sbarre. Lui le fa una dichiarazione d'amore in piena regola, poi la implora di aiutare Leyla e le promette che l'aiuterà a sua volta. Per finire, ha inizio la notte dell'henné di Elif...

The Family: Devin fa una scoperta sconvolgente...

Devin ha fatto un'agghiacciante scoperta: a quanto pare, Ergun è davvero in combutta con Hulya. Infatti, la giovane ha visto la suocera uscire dalla clinica in cui lavora il padre, la stessa in cui ha fatto le analisi che hanno confermato la sua infertilità. Dopodiché, Devin ne parla con Nedret, la quale aveva già ipotizzato che potesse esserci questa alleanza segreta tra Ergun e Hulya. La donna chiede alla ragazza che cosa farebbe nel caso in cui venisse fuori che, in verità, potrà avere figli in futuro: tornerà insieme ad Aslan? La psicologa non sa che cosa risponderle...

Ekrem e Yagmur faccia a faccia... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

In carcere, Leyla tiene d'occhio Melek: quest'ultima non deve morire, altrimenti lei potrebbe passare altri guai. Pertanto, quando vede un'altra detenuta avvicinarsi a Melek con fare sospetto, Leyla accorre in suo aiuto. Allora, la donna le fa sapere che in realtà la vera minaccia è proprio lei stessa, alludendo al fatto che potrebbe tentare nuovamente il suicidio. Intanto, Ekrem sta per avere un faccia a faccia piuttosto duro ed emozionante con Yagmur. In seguito, la rossa s'imbatte in Bedri, ed ancora nervosa dall'incontro con il suo ex, lo respinge bruscamente...

Cihan si dichiara a Serap, nelle Anticipazioni della puntata del 26 maggio 2025 di The Family

Cihan, con il suo nuovo taglio di capelli, si reca in carcere per far visita a Serap. L'uomo le fa una dichiarazione d'amore in piena regola, specificando che non ha mai provato prima ciò che ora prova nei suoi confronti; poi, la supplica di aiutare Leyla ad uscire di prigione, e le promette che farà del suo meglio per aiutarla a tornare in libertà: in questo modo, potranno finalmente godersi la loro relazione amorosa. I due si scambiano un dolce bacio. In un secondo momento, ha inizio la notte dell'hennè di Elif, futura moglie di Ekrem. Ma mentre Elif è entusiasta, il promosso sposo non è dello stesso umore...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.25.