La Promessa Anticipazioni 26 maggio 2025: Amalia minaccia Vera, rivuole i suoi soldi!

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 26 maggio 2025. Nell'episodio della Soap accadrà che Amalia chiederà a Vera di restituire il denaro rubato ma la cameriera gelerà la madre facendole una dura confessione.

Vera si troverà in grande difficoltà con sua madre nella puntata de La Promessa in onda il 26 maggio 2025, alle ore 19.35 su Rete4. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Amalia pretenderà che la figlia le restituisca il denaro che ha portato via da casa e la cameriera non potrà farlo, visto la borsa che contiene i suoi soldi non è più nelle sue mani. La ragazza affronterà di petto la duchessa e le dirà che anche se avesse avuto il denaro, non glielo avrebbe comunque ridato. Intanto Pia si preparerà a partire per Badajoz per raggiungere Diego mentre Cruz, al corrente delle nozze di Jana, affilerà sempre più i coltelli per scoprire la data del matrimonio. La marchesa continuerà anche a rimanere fredda e distaccata con Alonso.

La Promessa: Verità sconvolgenti fanno tremare la tenuta

A La Promessa sta succedendo di tutto. La morte di Don Gregorio ha sollevato un grande polverone e Don Romulo si è sacrificato per salvare Manuel, dicendo al sergente di aver scritto lui la lettera all’ex maggiordomo e rivelandogli di aver aiutato lui Pia a fingere la sua morte. Intanto Cruz ha scoperto delle nozze segrete di Jana e Manuel e ha intenzione di fermarle mentre Catalina sta cercando di rimettere in ordine le questioni legate al business delle marmellate e di calmare le acque con le signore del paese.

La Promessa Anticipazioni 26 maggio 2025: Amalia minaccia Vera

Alla tenuta si è scatenato il caos e in mezzo a tutto questo ci sarà anche la questione Amalia e Vera. La duchessa ha avuto il permesso di scrivere un libro di cucina e di avvalersi dell’aiuto dei cuochi de La Promessa e la donna ha organizzato tutto questo per poter stare insieme a sua figlia, con l’obiettivo di convincerla a tornare a casa con lei. Ma visto che Vera sarà sorda a qualsiasi sua richiesta, Amalia dovrà usare il pugno duro e arriverà a minacciare la figlia chiedendole indietro i suoi soldi, quelli che la giovane ha portato via dal loro palazzo. La cameriera non la starà nemmeno ad ascoltare. Prima fingerà di non sapere a cosa lei si riferisca poi, confessando di aver davvero “derubato” la sua famiglia, dichiarerà di non sapere dove sia finito il denaro; preso coraggio le urlerà contro che se anche fosse ancora in possesso dei quattrini, non glieli restituirebbe comunque.

Pia pronta a raggiungere Diego, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Cruz e Petra sono scatenate e hanno deciso di scoprire, a tutti costi, la data delle nozze di Manuel e Jana affinché possano fermarle. Le due faranno molta fatica a raggiungere questa informazione ma non molleranno la presa fino a che non ci saranno riuscite. Intanto, con il permesso di Don Romulo, Pia si preparerà a raggiungere Badajoz per ricongiungersi con suo figlio. La cameriera riuscirà ad andarsene o il sergente Burdina glielo impedirà? Purtroppo le cose si metteranno male per tutti, sia per i promessi sposi sia per il maggiordomo, che affronterà una situazione sempre più complicata.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 25 al 31 maggio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.